Conoce cuándo y con qué champú debes bañar a tu perro

El perro es una de las mascotas que más sufre del calor, especialmente por su pelaje (que tanto beneficia al can en el invierno). Por lo tanto, una alternativa para refrescar a nuestros pequeños amigos será a través de un baño. Y para que este sea correcto, debemos utilizar un champú específico que reúna una serie de requisitos.

Es un error pensar que la solución para evitar que el perro pase calor es raparle el pelo ya que esto podría suponer un mayor peligro para su piel. Por lo que es necesario conocer estos consejos para proteger al can del calor en verano. Y entre ellos, bañar a nuestro perro con un champú especial para mascotas es una de las recomendaciones más importantes durante estas estaciones del año tan calurosas.

Los cuidados e higiene del perro son esenciales para garantizarle, no sólo una limpieza y buen olor de su pelaje, sino para evitar que se acumulen bacterias y garantizarle una buena salud y bienestar en su piel. Gracias a ello, también evitaremos que sufran enfermedades cutáneas como puede ser la sarna canina. No obstante, no debemos abusar de los baños en perros ya que podríamos alterar el PH de su piel, provocarles sequedad, dermatitis o cualquier otro problema en su piel o pelaje.

En consecuencia, el perro deberá ser bañado si se ha ensuciado mucho durante su paseo, si se ha manchado de aceite o grasa, si ha estado en contacto con sustancias tóxicas, cuando se siente acalorado y cuando su pelaje tiene mal olor.

Foto: Pixabay

Mientras que la elección del champú para tu perro es vital ya que debemos elegir uno con pH neutro que proteja su piel y permita usarse con frecuencia, principalmente en primavera y verano ya que son las estaciones con mayor riesgo de parásitos externos. Además, este champú debe dejar el pelo de las mascotas limpio, hidratado, fuerte y brillante.