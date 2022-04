5 cosas que debes hacer en tu próximo viaje a Toronto, Canadá

Ahora que la pandemia está por ser solo un mal recuerdo, los viajeros ya alistan las maletas para explorar nuevamente el mundo.

De hecho, según encuestas de agencias de viajes, revelan que los mexicanos buscan salir del país al menos una vez en 2022 y Canadá está en el top 10 de los destinos más deseados.

Por esa razón, hoy te hablaremos de la provincia más popular de aquel país, sí, hablamos de Toronto, la cual tiene un sinfín de aventuras que nunca imaginarías que podrías vivir en una localidad como esta.

Toronto amor-didas

Las raíces multiculturales de Toronto se reflejan deliciosamente en más de 7,500 restaurantes repartidos por 140 barrios. Esta es una ciudad excepcional para consentir el paladar. Prepara tu apetito para probar experiencias culinarias para todos los gustos y disfrutar un sinfín de opciones desde el amanecer hasta más allá del atardecer. Ya sea que busques un bocado rápido o un menú espléndido de degustación de varios platillos, las cocinas de la ciudad son famosas por sus influencias globales y su extraordinario talento culinario. La cultura de bares, salones y discotecas de Toronto contribuye a una vibrante vida nocturna, mientras que los cafés y las cervecerías artesanales ofrecen la invitación perfecta para explorar el barrio.

Foto: Instagram @destination_toronto

Multicultural

No es ningún secreto que la Toronto cosmopolita florece un espíritu único y creativo. El arte, la cultura y el entretenimiento están integrados en la ciudad, donde los festivales, galerías, museos y escenarios de renombre mundial están llenos de color, música y movimiento durante todo el año. Ya sea para admirar la rica arquitectura de la ciudad, su variada mezcla de culturas internacionales y sus teatros históricos o para asistir a eventos anuales como uno de los muchos festivales de cine y música que presentan a artistas canadienses y de todo el mundo. Siempre hay algo nuevo.

Foto: Instagram @destination_toronto

El lado salvaje

Explora lo que hace que las atracciones de Toronto sean inolvidables. En cualquier época del año, hay algo que ver y hacer. Desde museos únicos, como el Bata Shoe Museum, hasta el Canada's Wonderland, un parque de diversiones con más de 200 atracciones o un castillo de verdad, Casa Loma; Toronto te espera con una aventura diaria. Y si te sientes realmente aventurero, abre los brazos y siéntete libre mientras disfrutas de la mejor vista del skyline de Toronto en el Edge Walk de la CN Tower.

Foto: Instagram @destination_toronto

Vibrantes vecindarios

Puedes viajar por el mundo visitando algunos de los 140 barrios de Toronto. Explora uno de los barrios chinos de la ciudad, Little India o el histórico Distillery District durante todo el año. Este último es un conjunto de 30 edificios victorianos, que nació en 1832 como un molino de viento junto al lago y creció gradualmente hasta convertirse en la destilería de whisky Gooderham & Worts, que se ha convertido en un destino adoquinado y sin coches para que turistas y lugareños compren, cenen o exploren. Y, por supuesto, durante la temporada de vacaciones, The Distillery Winter Village es un evento que no te puedes perder.

Foto: Instagram @distilleryto

Al aire libre

Cuando sube la temperatura, disfruta de una escapada urbana en el corazón de la ciudad en Toronto Islands. Comienza tu aventura desde el centro de la ciudad, donde el ferry (o Tiki Taxi) ofrece una increíble vista panorámica de la ciudad al llegar a Toronto Islands. Una vez en el lugar, puedes recorrer sus playas y senderos en bicicleta, a pie o nadando. En primavera y verano, puedes organizar un picnic o, si eres más aventurero, alquilar un kayak para disfrutar de los paisajes increíbles. Visitar Toronto Islands será una excursión de un día memorable, especialmente recomendada para las familias y quienes amen los espacios al aire libre.

Foto: Instagram @toronto.islands

