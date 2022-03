Ingrid Briggiler: la médica y empresaria que revolucionó el mundo de la telemedicina

“Antes no existía la palabra ‘emprendedora’, pero creo que he sido emprendedora desde que me acuerdo. Siempre planifiqué toda mi vida, me puse objetivos, a veces en la parte personal o lúdica y siempre me gustó el hecho de expresar mi máximo potencial, de desafiarme a mí misma, logrando más y más objetivos”.

Las palabras anteriores fueron de Ingrid Briggiler, médica ginecóloga y obstetra fundadora de dos empresas que ya traspasaron fronteras.

En el 2016 la médica realizó una combinación de profesiones que dio como resultado la fundación de su primera empresa, una compañía de telemedicina en Argentina que actualmente factura más de 3 millones de dólares al año.

“Estudié un montón y también, dentro de lo que me gustaba que era la medicina, siempre me interesó la parte tecnológica, la innovación, entonces pude combinar medicina y tecnología, algo poco frecuente, entonces por eso pude desarrollarme en el mundo emprendedor”, declaró la especialista en entrevista con El Heraldo Digital.

Ingrid comenzó a emprender desde cero, lo que implicó experimentar miedos, dudas e incertidumbre; sin embargo, no dejó que éstos frenaran su camino al éxito. Se le presentaron varios obstáculos, desde conseguir capital suficiente, hasta tener que cursar una Maestría en Administración y Finanzas, a fin de obtener el “sí” de los inversores.

“Estaba en una junta directiva y eran 4 directivos varones de más de 55 años y yo estaba intentando convencerlos de una idea de negocios y uno de los señores me dice, ‘no confío tanto en tu criterio porque no tienes formación de negocios, eres buena médica, pero no tienes formación en negocios’”, recordó Ingrid entre risas el momento en que decidió ampliar su formación con un MBA.

Fue así como se consolidó la primera empresa de Briggiler, que actualmente ofrece trabajo a más de 500 personas, en su mayoría médicos.

La pasión por emprender para ayudar a más gente llevó a Ingrid a querer resolver un nuevo problema: según la médica, el 60% de los embarazos en países en vías de desarrollo no son planificados, por lo que busca erradicarlos empezando por México con una nueva compañía de métodos anticonceptivos.

“Queremos realmente cambiar el mundo. Nuestro máximo sueño es erradicar de la faz de la faz de la Tierra los embarazos no planificados que, en países en vías de desarrollo, traen un montón de problemas y complejidades en la sociedad. Queremos ir por eso”, explicó.

Para la empresaria, el empoderamiento femenino es un tema de suma importancia, tanto así que fue el estandarte que la llevó a arrancar una empresa de salud sexual y reproductiva que le permitirá a las personas disfrutar de su sexualidad de manera libre y segura en nuestro país.

De esta manera, ofrecerán asesoría médica sobre anticoncepción y enviarán a domicilio los anticonceptivos que las personas utilicen o prefieran, manteniendo el contacto con las pacientes 24/7 por mensajes o videollamadas. Para saber más sobre esta nueva plataforma, se puede ingresar aquí.

“El empoderamiento de la mujer es un tema que a mí me afecta, me emociona, me quiero sentir protagonista a la hora de estimular a más mujeres a animarse a tener el control de su propia vida, por eso soy fanática de los anticonceptivos y creo que todas las mujeres debemos utilizarlos para poder decidir cuándo tener hijos y cuándo no”, finalizó.