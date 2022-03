¡Cuida tu piel! Así puedes prevenir las manchas por el Sol en esta temporada de calor

La piel es uno de los órganos más importantes y sensibles de todo el cuerpo, ya que es una de las principales barreras de defensa que el organismo tiene; sin embargo, pocas personas le prestan especial atención y fomentan una buena rutina para mantenerla sana, algo que resulta fundamental en la temporada de calor.

Aunque los días más calurosos son los preferidos de muchos al poder disfrutar de los rayos del Sol, se debe tener mucho cuidado en esta exposición, ya que además de un bronceado uniforme, la actividad puede provocar quemaduras de primer grado y manchas en la piel que pueden tardar varias semanas o meses en desaparecer.

Es por ello que te revelamos cómo puedes prevenir la aparición de manchas sin tener que sacrificarte y renunciar a los rayos del Sol para siempre; recuerda que estos consejos se deben seguir todos los días, aún en aquellos nublados y en los que no estás de vacaciones, ya que muchas personas prestan especial atención a su piel únicamente cuando van de vacaciones a la playa.

5 tips para cuidar tu piel

Para tener un cutis perfecto y libre de imperfecciones no basta con aplicar cremas para mantenerlo hidratado, sino que se necesitan otros cuidados y prevenciones como aplicar bloqueador solar y sobre todo, tratar de no pasar demasiado tiempo bajo los rayos del Sol.

Así que presta atención y comienza a seguir cada uno de estos tips en esta temporada de calor, ya que de lo contrario la piel puede sufrir daños que se manifiestan con pequeñas manchas que en casos más extremos pueden detonar enfermedades como el cáncer.

Entre las zonas más afectadas por esta problemática destaca la nariz, mejillas, comisuras de los labios y la frente, en donde aparecen manchas que pueden ir del tamaño de pecas y lunares pequeños, mientras que otras tienen diámetros un poco más considerables y notables.

Bloqueador solar

Como te adelantábamos, el bloqueador solar es fundamental para cuidar la piel y no provocar daños que también se manifiestan con enrojecimiento e hinchazón. Así que por lo menos 20 minutos antes de salir de casa aplica una abundante capa del producto, en especial los de niveles mayores a 15 y contra rayos UVA y UVB.

Recuerda que estos últimos son producidos por el Sol y en temporadas como primavera y verano emiten más radiación.

Toma el Sol por periodos cortos de tiempo

Si no quieres dejar de tomar el Sol para conseguir el bronceado perfecto y uniforme, debes procurar no pasar largos periodos de tiempo, ya que tu piel lo resentirá no sólo al aumentar de temperatura y cambiar su tono, pues en casos muy extremos, los rayos del Sol pueden provocar quemaduras y ampollas.

Asimismo, es muy importante que evites exponerte al Sol entre las 12:00 y las 16:00 horas, ya que es el periodo de tiempo en el que más calor hace y, por lo tanto, más impacta la radiación del Sol.

Usa sombreros o gorras

Sabemos que la mayor parte del tiempo es imposible mantenerse en lugares frescos y con sombra, es por ello que durante la temporada de calor se recomienda que en paseos, caminatas u otras actividades al aire libre se utilicen sombreros o gorras que ayuden a proteger la cabeza del Sol.

Con este consejo, además de librarte de las manchas en la piel, también cuidarás tu cuero cabelludo de los rayos directos del Sol, pues esta zona es muy sensible y también se pueden presentar quemaduras, además de que tu cabello también puede resultar con daños como resequedad y fragilidad.

Evita la depilación

Aunque para muchas mujeres es impensable salir a la calle sin depilarse las cejas, bigote y piernas, lo cierto es que es que realizarlo en temporada de calor puede ser una contraindicación. Pues después de retirar los vellitos, la piel está más sensible y expuesta al Sol y, por lo tanto, a la aparición de manchas.

Cremas especiales

Si tienes una rutina de skincare o si simplemente te maquillas, procura siempre agregar una crema antimanchas, pues esto te ayudará a prevenir la aparición de nuevas y a eliminar las que ya tienes.

