Manual de citas: 5 frases que están prohibidas después de la primera cita

Las primeras citas son bastante complicadas, pero también es quizás la más importante de todas. Después de pasar los nervios de conocer a una persona por primera vez o de salir solo los dos viene el siguiente paso, mismo donde mucha gente puede cometer errores al comentar frases que pueden espantar a la otra persona.

Gracias a estos errores típicos decidimos presentar cinco frases que la gente no debe decir después de la primera salida con esa persona que te gusta. La idea fue presentada por GQ, quienes le preguntaron a un grupo de mujeres sobre las palabras que no esperan escuchar durante o después del primer encuentro.

Las frases

“Yo te marco”: esta frase probablemente se diga por un tema de amabilidad, pero al final del día también puede significar que tú eres el que pondrá la fecha y las condiciones para un segundo encuentro, por lo que se está cometiendo un error. Se debe dejar la posibilidad de que cualquiera sea el encargado de realizar la llamada para agendar una nueva cita.

“¿La pasaste bien?”: Esta es una frase que se usa con mucha frecuencia, pero si se nota que la persona que pregunta tiene un poco de ansiedad la situación cambia, ya que le muestras a la persona que estás buscando llenar sus expectativas. Esto te pondrá como una persona insegura y hasta cierto punto obsesiva.

“¿Quieres ser mi novia?”: Aunque parezca algo atrevido, existen hombres que se han atrevido a decir estas palabras desde la primera cita. Esas personas pueden sentir una química especial con la otra persona, pero el ser tan atrevido desde el inicio puede terminar por espantarla.

“Te quiero presentar a mis padres”: El conocer a la familia es un paso muy importante en una relación, por lo que no se debe decir desde el primer encuentro. En este contexto tampoco sería bueno que le quieras presentar a todos tus amigos.

“Mi ex y yo siempre veníamos a este lugar”: Es de suma importancia no llevar a las personas con las que sales a lugares donde la pasaste bien con tu pareja anterior. Lo más importante que se puede hacer es que no se hable de la ex durante las primeras citas.

Te puede interesar: 3 signos que tendrán mucha suerte en el AMOR durante la Luna en Aries