Estudio y concentración: estas son las 5 técnicas más efectivas, según Harvard

Para presentar un examen o cualquier prueba siempre es necesario prepararse con tiempo de antelación a fin de lograr obtener los mejores resultados.

Para muchas personas resulta tan relevante que investigadores de la Universidad de Harvard publicaron el 2014 el libro “Make it stick: the science of successful learning”, que busca explicar cómo funciona el aprendizaje y la memoria. Dos de los tres autores son científicos cognitivos que han dedicado su vida al estudio del aprendizaje efectivo. Para ellos, muchas personas aprenden de manera equivocada y pierden valioso tiempo de estudio por no hacerlo de la manera correcta.

El libro no solo se basó en investigaciones, también en la experiencia de personas que encontraron una manera de dominar el conocimiento y las habilidades complejas del aprendizaje.

A continuación enlistamos las 5 técnicas más eficientes y destacadas del libro para que logres prepararte al máximo en tu siguiente periodo de exámenes, sin importar el grado o el curso que estudies:

1. Alternar las materias: si estás estudiando para más de dos asignaturas, no es necesario que destines un día para cada una. Según los científicos, variar en temas y materias refuerza la memoria a largo plazo y profundiza el aprendizaje. De igual modo, cambiar de tema te ayuda a mantenerte más despierto.

2. Toma breves recreos mientras estudias: la concentración y la memoria no funcionan correctamente cuando estudias muchas horas de corrido. Entre cada tema, te puedes dar un tiempo para hacer otra cosa no relacionada a lo que estás estudiando.

3. No releas la materia: para memorizar no es necesario releer el tema muchas veces, sino que una vez pero en profundidad. Si quieres ayudar a tu cerebro, es mejor que hagas el esfuerzo de recordar lo que leíste y no leerlo de nuevo.

4. Descansa: es de suma importancia dormir las horas recomendadas, pues permiten al cerebro almacenar la información.

5. Escribe a mano: si bien las tecnologías y plataformas multimedia son muy útiles a la hora de estudiar, si quieres memorizar es importante escribir en papel. Por ejemplo, al hacer resúmenes, debes sintetizar y pensar el contenido, elegir las palabras correctas e hilar frases, lo que te será de gran utilidad cuando debas recordarlas al momento del examen.

