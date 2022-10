¿Sin planes para Halloween? Estos son los lugares más terroríficos de la CDMX

Halloween se caracteriza por los disfraces y por salir a pedir dulces a las calles, pero no es lo único que puedes hacer para divertirte o "asustarte" durante esta temporada, pues siempre hay una larga lista de actividades culturales, además de lugares muy concurridos o poco conocidos que puedes visitar, en especial si este año no tienes ningún plan para pasar los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, con motivo del Día De Muertos.

Así que si eres amante de los lugares más recónditos, misteriosos y con leyendas o mitos por detrás, sin duda debes de apartar varias horas para recorrer la Ciudad de México y conocer lo que sus calles esconden. Pues así como muchos destinos son conocidos por su valor histórico y cultural, hay otros que destacan por ser los más terroríficos y populares porque "se sienten presencias", espantan o simplemente por lo macabro que resulta todo su entorno.

Por supuesto, existe todo el año para recorrerlos, pero qué mejor que vivir una experiencia paranormal en un momento del año en el que el terror está a su máximo esplendor. ¿Te animas?, como te advertíamos, no será necesario que salgas de la CDMX, pues en la capital se esconden muchos secretos que seguramente te dejaran con los pelos de punta.

¿Cuál será el primero en tu lista? (Foto: Pinterest Alyne Pustanio)

La isla de las muñecas

Uno de los lugares más macabros que se puede encontrar en la capital está ubicado en los canales de Xochimilco, un destino que incluso atrae a los turistas y de la que se dicen muchas cosas, como que cada juguete está en un lugar con la intención de alejar al espíritu de una niña que murió ahogada en el lugar.

Según los locatarios fue el dueño de la isla, Julián Santana Barrera, quien colocó esta especie de protección y que, sin embargo, resulta bastante terrorífica tanto por la posición de las muñecas por por el estado de estas, ya que están expuestas al sol y lluvia que las ha ido deteriorando con el paso de los años. Por supuesto, se trata de la escenografía perfecta para unas fotos con motivo de Halloween, ya que las figuras están colgadas a los árboles y a todo lo que rodea el lugar.

La piedra encantada

También al sur de la CDMX, pero en la alcaldía Tlalpan los más curiosos se pueden adentrar en Fuentes Brotantes, donde no sólo podrán disfrutar de un arroyo y un lugar lleno de árboles, comida y tranquilidad, sino también con uno de los misterios más grandes de la localidad; sin embargo, pueden estar tranquilos de visitar este destino en Halloween o Día de Muertos, pues según cuenta la leyenda los únicos días que existe un verdadero peligro son el 24 y 31 de diciembre.

También podrás disfrutar de una vista a los animales del lugar. (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con las creencias, justo a la mitad del arroyo se encuentra la famosa piedra encantada que no es más que una roca de importante tamaño y que en las dos fechas antes mencionadas se "transforma" en una tienda para atrapar a sus víctimas, pues con la idea de acercarse a comprar lago, quedan atrapados para siempre.

Callejón del aguacate

Por último, pero no menos importante, en las calles de la CDMX no te puedes perder del famoso callejón del aguacate que, aunque no suena nada aterrador, es uno de los lugares más populares y emblemáticos de la alcaldía Coyoacán, ya que según se cuenta hay desde sustos hasta la desaparición de algunos jóvenes y a pesar de ello cientos de personas llegan al lugar en el que abunda el silencio para sentir la energía del lugar.

Aunque se dice mucho sobre este lugar, pocos conocen que Lázaro Cárdenas solía llegar a este callejón para jugar a la ouija, el tablero de madera con el que supuestamente se puede contactar con espíritus del más allá.

SIGUE LEYENDO

Estos son los 3 destinos turísticos más aterradores a los que debes viajar

Halloween: Decora su casa con un "cuerpo embolsado" y es tan real que hasta sorprende a la policía

No solo son fantasmas: ¿Qué es un fenómeno paranormal y qué tipos hay?