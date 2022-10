Rosalía comparte manual para disfrazarte de "Motomami" este Halloween

Halloween está a la vuelta de la esquina y durante esta temporada no sólo hay que pensar en la decoración más terrorífica del hogar, sino también en las icónicas fiestas para pasar un buen rato en compañía de amigos y para ello también se deben de tomar en cuenta otros aspectos importantes como los disfraces que se deben usar. Como te hemos contado en otras ocasiones, lo más espeluznante no siempre es lo ideal para causar sensación y eso Rosalía lo sabe mejor que nadie, es por ello que ha comenzado a dar algunas recomendaciones para imponer moda.

Si algo ha quedado claro en los últimos meses es que Rosalía causó sensación con el lanzamiento de su último álbum y que más allá de las canciones, impactó en el mundo de la moda con el estilo "Motomami" que ya cuenta con algunos de los básicos indispensables para lucir icónica; sin embargo, la cantante acaba de presumir que incluso durante Halloween se puede llevar esta estética para así lucir en tendencia y además tener su propia caracterización.

Rosalía conquistó la red con sus consejos para Halloween. (Foto: IG @rosalia.vt)

Así que si esta temporada te quedaste sin ideas para disfrazarte y las propuestas de otras famosas como Danna Paola o Kendall y Kylie Jenner no han sido de tu total agrado, sin duda debes seguir el manual de la intérprete de "Despechá" para ser la sensación de las fiestas de la temporada. La mejor parte es que no tendrás que ganar una fortuna e incluso puedes recrear sus looks con prendas o accesorios que ya tienes en tu guardarropa.

Paso a paso; así es el manual para robarle el look a Rosalía este Halloween

Por medio de su cuenta secundaria de Instagram, @holamotomami, la también modelo compartió varias publicaciones en las que explicó cómo recrear sus mejores looks sin poner demasiado esfuerzo e incluso bromeó con que "el último item no menos importante" es la goma de mascar, en especial si se piensa recrear su tren viral que consiste en masticar con la boca abierta y con miradas juzgadoras.

Antes de llegar al accesorio final, la cantante compartió la lista de prendas y accesorios que no pueden faltar durante estas fiestas de Halloween, en las que destacan prendas como un abrigo de cuero o látex, en cambio, para quienes buscan una imagen más relajada las chaquetas de bikers son son indispensables. Asimismo, los tops, blusas con mangas largas y guantes o aquellos diseños cut out ayudarán a conseguir la estética; vestidos azules o blancos también ayudarán a conseguir la imagen que Rosalía la llevado en su gira mundial.

Rosalía afirma que un look tipo bikini es perfecto para Halloween. (Foto: IG @holamotomami)

Una de las mejores partes de este manual de Rosalía es que no sólo es para mujeres, sino también para hombres, quienes pueden apostar por camisetas blancas de tirantes y pantalones anchos para recrear el estilo, por supuesto, para conseguir una imagen más sensacional, un casco y lentes de biker les darán el toque final a todos los looks.

Mientras que para conseguir un estilo "Motomami", la cabellera también juega un papel importante y es por ello que pelucas negras, rojas e incluso rosas no pueden faltarte a la hora de disfrazarte. Por otro lado, en el calzado para lucir icónica este Halloween hay que dejar en el olvido los zapatos de temporada y en su lugar apostar por tacones con plataforma, detalles transparentes o botas altas, como las que Rosalía suele llevar en sus mejores looks.

Ideas de un disfraz "Motomami" para hombres. (Foto: IG @holamotomami)

Por supuesto, quienes más emocionados resultaron con estas ideas para Halloween fueron los fans de la cantante española, ya que además de dejar en claro que la temporada también es ideal para imponer moda con la tendencia que ha causado furor todo el año.

"Ella nos va dando ideas para Halloween", "MOTOMAMI ya es un estilo de vida, es una expresión, es arte, es diseño, es vestimenta, es iconic", "ella sabe que estamos en banca rota" y "vaya ideas que me acabas de dar" son algunos de los comentarios que se leen en sus publicaciones. ¿Te animarías a causar sensación con un disfraz de Rosalía.

¿Cuál usarías esta temporada? (Foto: IG @holamotomami)

