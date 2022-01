Vida Saludable: ¿Por qué la alimentación está asociada con la prevención de la depresión?

Una buena alimentación puede influir en reducir la probabilidad de que una persona padezca depresión o ansiedad, aunque es un proceso que lleva tiempo y constancia.

Esto implica que no solo por comer uno o dos días de manera saludable una persona dejará de padecer dicha condición. El doctor Guillermo Arteaga MacKinney, del Laboratorio de Datos Contra la Obesidad, explicó que “es un proceso donde poco a poco el cuerpo se va adecuando, se va equilibrando. Creo que si tú le prestas atención a tu cuerpo y a tu dieta, son como cariñitos o palmaditas que crean un círculo virtuoso de decir que me estoy cuidando, me quiero, me siento mejor”.

Asimismo, indican que existe evidencia de que el consumo de grasa saturadas, pan , carne rojas o procesadas alteran el funcionamiento del sistema nervioso entérico (conjunto de neurona fuera de la médula espinal y el cerebro).

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que el 5% de la población adulta en el mundo padece depresión (280 millones de habitantes).

Es importante tener en cuenta la gravedad, frecuencia y duración, ya que en todos los casos dicho trastorno se presenta de diferente manera.

En la publicación iMedPub Journals se indica que para reducir la evolución de los síntomas de la depresión la recomendación de expertos es consumir alimentos con Omega 3 y evitar azúcares refinados y grasas saturadas. “El estilo de vida que llevan las personas tiene influencia sobre la evolución y pronóstico de esta enfermedad, pues se ha encontrado que quienes incluyen alto consumo de frutas y vegetales en su dieta obtienen mayor puntuación en los test cognitivos y disminuyen el riesgo de padecer depresión”, se indica.

Alimentos que se recomiendan consumir

Carnes magras

Nueces

Café

Té verde

Chocolate negro

Avena

Salmón

Cúrcuma

Quinoa

Huevo

Verduras

