7 alimentos que debes evitar luego de hacerte un tatuaje

Los tatuajes representan una práctica cada vez más habitual en la sociedad, especialmente en los jóvenes. Colocarse tinta permanente en la piel con motivos sentimentales ha dejado de verse como una actitud de rebeldía y se ha insertado en distintas clases sociales, algo que antes no era posible. Para cuidarlos, es necesario tomar ciertas precauciones, a la vez de incorporar a la alimentación 7 productos que ayudarán a la cicatrización del mismo.

Los tatuajes atraviesan la piel, por lo tanto es posible que se presenten infecciones o reacciones alérgicas a la tinta, como así también inflamaciones y enfermedades transmitidas por la sangre debido a una mala desinfección de las herramientas para tatuar. En este sentido, es fundamental tomar ciertas precauciones de seguridad y cuidado posterior.

En consecuencia, es vital tener en cuenta algunos cuidados especiales luego de colocarse tinta permanente en la piel. La primera de ellas radica en tener el cutis limpio y aplicar una crema humectante varias veces a día. Otra de las precauciones a tomar después de hacerse tatuajes es evitar la exposición al sol y no utilizar la ropa adecuada, ya que algunas prendas pueden pegarse en el dibujo. Además, especialistas sugieren no quitarse las costras ya que incrementarían los riesgos de infección, dañando el diseño y provocando cicatrices.

Antes de mencionarte la alimentación que no debes practicar después de realizarte tatuajes, es importante que sepas que la piel no se debe afeitar ni depilar hasta que el tatuaje no esté completamente sano, ni tampoco descubrirlo para facilitar la cicatrización. Además, especialistas recomiendan no realizar ejercicio durante los primeros días, especialmente si está escrito sobre articulaciones como el codo o las rodillas.

Foto: Pixabay

Una alimentación rica en grasas y azúcares después de realizarse tatuajes perjudicará el proceso de cicatrización ya que se incrementará la inflamación. En consecuencia, las precauciones alimenticias que deben tomarse durante cuatro semanas incluya la erradicación de la dieta que contengan jugos envasados, papas fritas, comidas rápidas, salchicha, longaniza, tocino y pizza congelada.