Diabetes: Estas son las bebidas que reducirán los niveles de azúcar en sangre

La diabetes se presenta ante el déficit de insulina producto de la destrucción de las estructuras de cúmulos pancreáticos, mientras que la diabetes tipo 2 es caracterizada por el alto nivel de azúcar en sangre enmarcado en una resistencia a la insulina y por consiguiente una falta considerable de ésta última. Para reducir los riesgos de esta enfermedad es necesario controlar a diario la glucosa a la vez que será fundamental, según expertos, consumir bebidas que reducen los niveles de azúcar en sangre.

La diabetes tipo 2 afecta la forma en la que el organismo transforma los alimentos en energía, ya que se descomponen en glucosa y se liberan en el torrente sanguíneo. Para evitar complicaciones referida a la diabetes, especialistas recomiendan evitar comidas fritas y grasosas. En consecuencia, los médicos explican que si no queremos padecer esta patología es necesaria una buena alimentación y consumir un complemento centrado en dos infusiones y un fermento.

En primer lugar, la bebida a ingerir es el té negro. En una importante investigación se comprobó que la infusión repercute en la insulina y reduce los niveles de azúcar en sangre, beneficiando a la diabetes tipo 2. “El té puede ser un medio simple y económico de prevenir o retrasar la diabetes humana y asegurar las complicaciones. Es económico, no es tóxico y es placentero”, manifestaron integrantes del estudio en el Jorunal of Africultural and Food Chemistry.

Por otro lado, el té verde también cumple un rol esencial en lo que a diabetes respecta. Esta infusión reduce los niveles de glucosa e insulina en ayunas. Además los investigadores descubrieron que el proceso antioxidante de polifenoles y polisacáridos ayudará a controlar la glucosa en sangre, por lo tanto se deberá beber una vez por día.

Por último, el vinagre de sidra de manzana mejora la sensibilidad a la insulina luego de que la persona que padece diabetes tipo 2 consuma un alimento rico en carbohidratos. La investigación explica que después de tomar el fermento, se reducen los niveles de glucosa e insulina luego de las comidas, combatiendo los efectos de la diabetes.