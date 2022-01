¿Qué es el amor incondicional y por qué es importante? 5 maneras de demostrarlo a tus hijos

Como padres muchas veces creemos demostrar amor incondicional pero en realidad lo estamos confundiendo con amor transaccional. Mel Robbins (https://melrobbins.com) en su canal de YouTube presentó el video “4 ways to love your kids unconditionally” en el que habla de este tema aunque enfocado a hijos jóvenes y adultos y me pareció interesante adaptarlo a nuestros pequeños pues es cuando se forman los lazos emocionales y afectivos más fuertes.

Con frecuencia y sin querer, transmitimos a nuestros hijos que, para ser amado necesitan cumplir con ciertas reglas (vestirse de alguna manera, hacer determinado deporte, sacar buenas calificaciones). En este caso estamos limitando nuestro apoyo incondicional para lograr que nuestros pequeños cumplan con esto y el mensaje que estamos transmitiendo es que el amor es transaccional y que de no cumplir con esas expectativas, no serán amados.

Las reglas deben seguirse. Enséñale a tus pequeños que existen y que deben respetarse. El cumplirlas o incumplirlas conlleva consecuencias pero estas nunca deben ser condicionantes de nuestro amor. Es mejor decir “puedes ver un programa de televisión hasta que recojas los juguetes” a decir “si no recoges los juguetes me voy a poner muy triste”. En ambas hay consecuencias pero en la última estoy involucrando las emociones para algo que no tiene nada que ver con esta. ¿Entonces, cómo demostrar amor incondicional? A continuación te dejo cuatro maneras de hacerlo.

Protege a tu hijo: Sin importar la edad, si se encuentra o se pone en una situación peligrosa, destructiva o mortal tienes que intervenir firmemente. Tu labor como padre es protegerlo de cualquiera de estas posiciones. Nada transmite más amor incondicional que el sentirse protegido.

Escucha a tu hijo: Tendemos a hablar más de lo que escuchamos a nuestros pequeños. Cuando realmente lo hacemos, ellos se sienten entendidos, vistos y amados. Frecuentemente ellos se acercan a nosotros para hacernos partícipes de algo importante en su vida, para compartirnos una preocupación o para desahogarse. Si no puedes ver con claridad si solamente quiere hablar o si quiere un consejo, pregúntale directamente ¿Quieres que te escuche o quieres un consejo? Si hablamos de más, nuestro hijo no se sentirá ni atendido ni validado. Descubrirás que normalmente solo quieren ser escuchados.

Pregúntale a tu hijo: Cuando tu hijo se acerque a ti por consejo, no le des la respuesta de inmediato. Haz preguntas que lo lleven a la reflexión y que logren ver las consecuencias de lo que están a punto de decidir. El amor incondicional está en apoyar y guiar sus decisiones y no en decidir por ellos. Finalmente, queremos que en su vida adulta puedan tomar decisiones acertadas y responsables.

Afirma sus sentimientos: Este es un pilar importante en el lazo padre e hijo. Cuando afirmas los sentimientos de tu pequeño, se siente amado, escuchado y validado. Por ejemplo, si te dice que está triste porque su amigo le quitó un juguete no reacciones diciéndole “no es para tanto, tienes otros igualitos” pues para él es un asunto importante y se sentirá menospreciado y se alejará. Afirma su sentimiento diciendo, por ejemplo, “entiendo que te sientas triste”, “si a mí me hubiera pasado me sentiría igual”.

Valora los atributos, cualidades, valores y carácter de tu hijo, no sus resultados: Esto es muy importante, al valorar la esencia de nuestros pequeños les demostramos amor incondicional. Enviamos un mensaje de 'te amo por lo que eres y no por lo que obtienes'. Si le gusta jugar fútbol, felicítalo por lo bien que juega en equipo, porque notas el esfuerzo que hace o porque cada día intenta superarse y no porque ganaron el torneo o metió cinco goles.