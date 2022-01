MODA: Pantalones de colores, perfectos para usar con abrigo en invierno

El invierno puede ser una de las peores temporadas para muchas personas y es que las bajas temperaturas no suelen ser del agrado de todo el mundo, en especial si de moda se trata. Pues aunque la temporada ofrece prendas preciosas como los abrigos, crear combinaciones sin morir de frío no es nada fácil.

Afortunadamente hay muchas alternativas para no dejar de lucir a la moda durante el invierno sin romper ninguna regla a la hora de vestir y una forma de hacerlo es dejar atrás looks comunes y monocromáticos para que en su lugar se adopten estilos diferentes y coloridos, para ello no hay mejor opción que los pantalones de colores.

Y si alguien se ha atrevido a hacerlo es la actriz estadounidense Katie Holmes, quien durante esta temporada ha dado cátedras de estilo con sus perfectas combinaciones con colores como el morado y el verde, además de neutros como el café o el negro. Y si algo podemos resaltar de todas las prendas y accesorios que agrega a sus looks, es que nunca pueden faltar pantalones de colores, los abrigos, tenis blancos y por supuesto un cubrebocas de animal print.

(Foto: @olive_w123)

Además, los looks con dichas prendas resultan más que perfectos para protegerse de las bajas temperaturas que azotan en diferentes partes del mundo y en el caso de México, en gran parte del país por el paso del Frente Frío 22 y la próxima llegada del 23 al norte del territorio.

Es por ello que te compartimos algunas ideas para lucir preciosos abrigos largos en colores neutro combinados con pantalones de colores que pueden variar de estilos que van desde el street style con un chándal o algo más casual con un pantalón de pana.

Con más de un color en el look

Una opción para quienes no les gusta pasar desapercibidas es crear combinaciones que tengan más de un color, pero que cuiden la armonía; es decir, que cada tono seleccionado complemente a la perfección al otro. Para lograr este balance te puedes ayudar del círculo cromático.

La combinación perfecta es lucir unos pantalones morados con un abrigo verde; mientras que los accesorios pueden ser con colores complementarios o de tonos más claros u oscuros de la base del outfit. Como recomendación, el blanco y el negro siempre se ajustan a cualquier color, en especial si se lleva en el calzado.

Leggings con abrigo de charol

Por otro lado, una idea más casual es llevar leggings o algún pantalón negro con una blusa de cuello de tortuga, acompañados de un abrigo con acabado de charol. Esta combinación perfecta se puede llevar con tenis blancos y un chongo alto, ideal para los días más relajados del año.

(Foto: @laconceria)

Look con el charol como protagonista

El charol es ideal para llevar en cualquier prenda y Hailey Bieber lo sabe mejor que nadie, es por ello que entra a esta lista de looks para el invierno. Y es que hace un tiempo la modelo apareció con unos leggings morados con un abrigo largo de este material.

Además, agregó una blusa y una bufanda, ambas prendas en color café, para el outfit. Mientas que para el calzado, optó por unas zapatillas rosas con detalles en negro.

(Foto: @nawa3emcom)

Abrigos estampados

Sin embargo, los abrigos no necesariamente tienen que ser lisos, pues la industria de la moda tiene cientos de diseños con estampados que se pueden llevar al invierno y así abandonar los colores neutro. Y para ello no hay mejor opción que seguir los pasos de la actriz Olivia Palermo.

Ya que se le ha visto usar abrigos con estampado de pata de gallo en rojo con blanco, y aunque la famosa ha acompañado esta pieza con una falda larga en color azul claro, se pueden escoger unos pantalones del mismo tono. Además, el beige resulta perfecto para usar un suéter.

(Foto: @olive_w123)

Jeans con prendas amarillas

Los abrigos también se pueden llevar sobre combinaciones más casuales como pueden ser unos jeans azul claro con una sudadera amarilla y botines negros. Además, como accesorio se puede lucir un sombrero o un gorro para el frío.

Mientras que el color del abrigo, clave central de estos looks, puede llevarse en un color neutro como el café.

(Foto: @set_eyes_on_style)

