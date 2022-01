MODA: Ropa y estilos que más favorecen a las chaparritas

En muchas ocasiones las mujeres chaparritas o bajitas tiene dudas con respecto al tipo de ropa y estilos que van mejor con su tamaño, y aunque pareciera que muchas veces la moda no está de su lado, no hay nada más equivocado, pues existen una gran variedad de prendas que favorecen a las chicas que no pasan del 1.60 de estatura.

Las mujeres bajitas requieren de implementar algunas estrategias visuales para poder estilizar la figura creando una ilusión óptica de mayor altura. Los consejos de moda para estas chicas cubren una variedad de temas, desde los colores hasta los distintos tipo de prendas que deben evitar y también las que son ideales.

Si quieren crear la ilusión de que tienen una altura adicional, los siguientes estilos y ropa ayudarán a lucir increíble.

Pantalones de talle alto

Crear la apariencia de ser más alta tiene que ver con las proporciones. El uso pantalones de talle alto crea una ilusión óptica en la que la cintura luce más alta y las piernas más largas. A las mujeres "chaparritas" les sientan bien los estilos skinny y palazos.

Al marcar la cintura, las piernas se alargan. Este truco es transferible a todas las prendas. Lo mejor es utilizar los pantalones, faldas, short siempre a la cintura, la cual también se verá más pequeña y hará ver a las caderas más pronunciadas.

El uso pantalones de talle alto crea una ilusión óptica. Foto: Pinterest

Cuellos en V

Este tipo de cuello hará que la parte superior del cuerpo se vea más larga, hacen que el cuello parezca más largo, sin dejar de lado que son muy sensuales.

Los escotes en forma V y en forma de U también ayudan a dar la ilusión de altura para las chicas bajitas y son el estilizador por excelencia. También se puede crear la sensación de un escote de este tipo con un collar largo o al usar una blazer o camisa blanca.

Este tipo de cuello hará que la parte superior del cuerpo se vea más larga. Foto: Pinterest

Faldas y vestidos con estilo mini

Siempre por encima de la rodilla, los vestidos y faldas minis ayudan a acentuar la cintura y disimulan las caderas. Para una mujer de baja estatura son geniales porque crean la ilusión de mayor estatura.

Si se tiene busto amplio, lo mejor será elegir las faldas en línea A, que ayudarán a balancear tu atuendo. También una combinación correcta con los zapatos puede ayudar a crear una apariencia de piernas largas y delgadas.

Siempre por encima de la rodilla. Foto: Pinterest

Cinturones delgados

Los cinturones ayudan a marcar la figura, pero los más gruesos pueden cortarla. Aunque muchos expertos en moda no recomiendan usar este accesorio para "chaparritas", en caso de querer lucirlos lo mejor es que sean de estilo delicado, delgado y fino.

Los cinturones ayudan a marcar la figura. Foto: Pinterest

Estilos monocromáticos

Si se desea lucir más alta y delgada, vestir con prendas unicolores o monocromáticas arriba y abajo alarga la figura con el efecto de un aspecto vertical sin cortes. Lo mejor es elegir colores neutros y oscuros.

El uso de un sólo color de pies a cabeza puede ayudar a crear una silueta alargada, dando la ilusión de que se tiene más altura. Demasiados colores diferentes pueden romper la silueta, creando una apariencia de bloques.

El uso de un sólo color de pies a cabeza puede ayudar a crear una silueta alargada. Foto: Pinterest

