Chingu amiga, la coreana más mexicana, dijo que vivir en Latinoamérica literalmente le salvó la vida | VIDEO

Sujin Kim, mejor conocida como ‘Chingu amiga’, ha sido la coreana más querida en México debido a su carisma y su amor por el país, misma que ha dado a conocer a través de la plataforma TikTok.

Para sabes más sobre ella, sus experiencias viajeras y más, EL HERALDO DE MÉXICO platicó con la celebridad de internet y aseguró que vivir en Latinoamérica literalmente le salvó la vida.

La joven de 31 años, y maestra particular de coreano, aseguró que su travesía no fue exactamente un cuento de hadas, pues narra que previo a graduarse decidió venir a visitar algunos países de Latinoamérica y le sorprendió la cultura relajada, tras varias semanas disfrutando lo mejor del continente tuvo que regresar a su realidad; sin embargo, establecerse nuevamente en una sociedad mas estricta que demanda perfección la hizo decaer y así fue diagnosticada con el síndrome de burnout, un estado de agotamiento mental, emocional y físico que es provocado por exigencias agobiantes.

Añadió que llegó un punto en que ya no podía comer debido a la falta de fuerza y mucho menos caminar, esto la llevó a un centro de rehabilitación pero lo que la ayudó completamente es venir a vivir en Latinoamérica.

“Lo menos que me gustó de Latinoamérica”

En su etapa viajera, Kim hizo un road trip por Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia, y si bien explica que en cada uno de ellos vivió experiencias únicas, lo cierto es que también tuvo su lado malo.

“Casi no había nada que no me gustara, la única cosa que no me gustó es que era muy caro entrar a los lugares turísticos. Había muchas ciudades que se aprovecharon un poquito para entrar a los lugares bonitos como Machu Picchu, en Perú, eso era creo que lo que me dolía”, confesó entre risas.

Sin embargo; destacó que en cada ciudad fue tratada como una igual e incluso cuidada en las fiestas en la que la invitaban.

Hombres de Oaxaca, los más guapos

Si bien la joven radica en Monterrey, su corazón tiene sello de Oaxaca, pues asevera que los hombres más guapos se encuentran en la tierra de la Guelaguetza.

Y es que al serle cuestionada sobre cuáles eran los hombres más atractivos entre Monterrey y Oaxaca, Kim destacó que, a su parecer, los de Oaxaca son los más guapos.

“¿Hay diferencia?… Pues (se queda pensando) tengo un novio oaxaqueño así que tengo que decir que los de Oaxaca”, rió.

Sobre su viaje a aquel estado, la joven dijo que fue como conocer un México diferente en donde las tradiciones aún siguen vivas a cada paso y en cada bocado.

“No sabía que existía un lugar así de tradicional, aprender otra parte de México eso me encantó. Los platillos, es que tengo un novio oaxaqueño y su papá tiene mucho orgullo de la comida de Oaxaca, entonces me hizo probar uno por uno y creo que probé bastante y lo más que me gustó es la tlayuda”.

Asimismo, reconoció que los coreanas tiene un estereotipo muy marcado sobre los hombre mexicanos, asegurando que piensan que todos los hombre son fornidos y “sexis”.

“Mamado, sexy y mirada atractiva, eso es lo que pensamos de los latinos”, confesó entre risas nerviosas.

VE LA ENTREVISTA AQUÍ:

Cancún, el destino favorito

Sobre su destino favorito, Kim no dudó en decir Cancún, describiéndolo como un verdadero paraíso que no es de este mundo.

“Me encanta Cancún, no puedo dejar de pensar en esto. Cancún es un lugar maravilloso. Mi mamá cuando fue a Cancún dijo que se siente estar en otro planeta, que no está en la tierra y así también lo sentí”, expresó.

Aunque destacó que cada estado en México tiene su propia magia, añadió que tiene un cariño muy especial por Oaxaca debido a su parentesco y agregó que Querétaro y Ciudad de México le encantaron debido a sus grandes espacios.

Viaje a CDMX

Nos confesó que tiene planeado un viaje en marzo a la Ciudad de México para tomar un curso de actuación ya que busca abrir otras oportunidades en su carrera, aunado a ello no descartó un meet and greet con sus fans chilangos aunque todavía no lo tiene planeado.

Si bien no dio mucho detalle de esto, insistió que planea seguir sus viajes y documentarlos en YouTube, su primer destino mexicano al que planea ir es a Mérida y dijo que por julio, esperando que la pandemia baje, quiere ir a algún país de América del Sur.

¿Qué visitar en Corea del Sur?

La influencer dijo que lo que todo latino debe visitar al llegar a Corea del Sur es Seúl, un destino tan completo que pese a su tamaño los atractivos son infinitos.

“Seúl es como que sin falta, tiene todo ahí y después, si tienen más tiempo, pueden ir a Busan, es donde yo nací, es una playa y es muy bonito que tiene otra cultura. También tiene que ir a Gyeongju, es un poquito carito de ir, ni modo, pero valdría mucho la pena porque esta está registrado en la UNESCO porque es una isla hecha de rocas volcánicas y por eso tiene una tierra que no hay en ningún lugar del mundo”.

Además, recomendó que los platillos que deberían probar los viajeros sería el Bulgogi, que es un platillo dulce, o Bibimbap, para los paladares que exigen un extra de picor.

