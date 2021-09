Pacientes con endometriosis tienen alternativas para concebir: Ingenes

La endometriosis es un trastorno con frecuencia doloroso que afecta ovarios, trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis principalmente. Según cifras de la Secretaría de Salud, en México 1 de cada 5 mujeres entre 25 y 44 años de edad tiene endometriosis, y es una de las principales causas que complica lograr un embarazo.

Aunque la causa la endometriosis es desconocida, la doctora Claudia Castillo, directora de Ingenes Ciudad de México, refirió que existen alternativas efectivas, para pacientes con esta condición que busquen concebir.

En pacientes con endometriosis que son menores de 35 años, con un caso de endometriosis leve, podría beneficiarse con tratamientos de baja complejidad como lo son los coitos programados o la inseminación intrauterina, por otro lado, en mujeres que tienen más de 38 años, o en pacientes donde las trompas de Falopio no estén funcionales, o bien la endometriosis es severa, existen técnicas de reproducción asistida de alta complejidad como la fecundación in vitro, para aumentar las posibilidades de tener un bebé, señaló.

Recalcó también la dificultad para diagnosticar este padecimiento, y pidió a las mujeres atenderse con un especialista, a pesar de que consideren que se trata de una enfermedad poco común, porque definitivamente no lo es.

“Quiero decirles a todas las mujeres en general, que debido a que la endometriosis es una enfermedad de la cual probablemente no han oído hablar mucho, no se acercan a los médicos, y se resignan a vivir con ella, sin embargo, hay muchas mujeres que luchan, porque, además de afectar a la calidad de vida, compromete la fertilidad, y las alternativas sí existen, por eso es fundamental diagnosticarla acudir al médico ante la sospecha, y no permitir que pase desapercibida pensando que la molestia es normal”.

Por último, la directora del instituto especializado en reproducción asistida, sugirió a las mujeres que desean ser madres y no lo han conseguido a causa de la endometriosis, acudir con un médico que pueda proporcionarles alternativas de Reproducción Asistida.

Concebir con endrometriosis

El primer paso es tener el diagnóstico exacto de que se trata de un caso de endometriosis, y el siguiente paso, es informarse sobre los tratamientos de alta complejidad de la Reproducción Asistida, como la Fertilización In Vitro.

Cuando se lleva a cabo un proceso de In Vitro, es posible fecundar el óvulo en un laboratorio, para posteriormente implantar el embrión en el interior del útero, evitando así el uso de las trompas de Falopio, que se encuentran generalmente afectadas por un caso de endometriosis.

Es importante acudir con un biólogo de la reproducción humana, ya que sólo este especialista podrá determinar la mejor solución para aquellas mujeres que deseen concebir, dependiendo del grado de la endometriosis y la edad, para así incrementar las posibilidades de lograr un embarazo.

“En Ingenes el tratamiento de Fertilización In Vitro se ha perfeccionado, con la finalidad de brindar aún más oportunidades para que las mujeres vivan su maternidad, ofreciendo de 1 hasta 4 ciclos para lograr un embarazo” finalizó la doctora Claudia Castillo.