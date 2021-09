Alejandro Fernández cantará en el Festival Internacional del Globo de Guanajuato

Tal parece que el regreso a la nueva normalidad del Festival Internacional del Globo, celebrado en León, Guanajuato, será todo un éxito pues aunque poco a poco los organizadores han ido revelado información del imperdible evento, ahora ha salido a la luz que tendrán de invitado a una gran estrella: Alejandro Fernández.

Según el staff del FIG, "El Potrillo" se presentará en el evento como parte de su gira “Hecho en México”.

Será el próximo domingo 14 de Noviembre en una presentación única en la que globos aerostáticos, luces y música harán de ésta, una Noche Mágica sin precedentes.

En compañía de Globos Aerostáticos, El Potrillo comenzará su concierto en el FIG Main Stage, donde expondrá sus mayores éxitos, así como el repertorio de su décimo sexto disco del que toma nombre la gira y que fue nominado al premio Lo Nuestro y obtuvo un Grammy Latino como Mejor Álbum Ranchero.

Durante su presentación el hijo de "El Charro de Huentitán" cantará éxitos como "Hoy tengo ganas de ti", "Como quien pierde una estrella", "Se me va la voz", "Canta corazón", "Tantita pena", "Me dediqué a perderte" y su más reciente sencillo "No lo beses".

¿Cuándo será el Festival Internacional del Globo 2021?

El Festival Internacional del Globo prepara una Noche de Gala por el festejo de sus 20 ediciones y que se celebrará del 12 al 15 de noviembre con el despegue masivo de 200 globos, figuras especiales, increíbles noches mágicas, conciertos y eventos alternos durante todo el día.

Actualmente el FIGLeón es uno de los eventos de aerostación más grandes e importantes del mundo, convocando a pilotos de 20 países, reuniendo 200 aeronaves, figuras especiales, dirigibles y presentando espectáculos de primer nivel al alcance de todos.

A diferencia del año pasado, que por motivo de la pandemia tuvo que cerrar sus puertas a los asistentes, ahora el evento tendrá cupo limitado y con estrictas medidas sanitarias.

El boleto tendrá un costo de 230 pesos por persona y se pueden adquirir en superboletos.com/SuperBoletos/GUANAJUATO/FERIAEXPO/GTO-FIG; sin embargo, el despegue masivo de globos y las Noches Mágicas podrás disfrutarlas desde donde estés a través de FIG en Directo disponible gratuitamente en redes sociales, sitio web y canal de YouTube del evento.