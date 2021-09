Día Mundial del Turismo 2021: 5 destinos verdes fuera de la CDMX para rodar en bicicleta

Celebra el Día Mundial del Turismo 2021 con acciones sustentables y divertidas que puedes hacer en México y el mundo, tal como lo es el ciclismo.

Y es que las alternativas sustentables en el turismo se han convertido en una necesidad, no solo para los prestadores de servicios sino también para los amantes de los viajes y en el contexto del Día Mundial del Turismo, que busca sensibilizar a la comunidad internacional sobre la trascendencia de esta actividad, es importante reflexionar sobre la huella que dejamos en cada destino que conocemos.

Hoy te traemos un par de destinos increíbles para rodar y llenar tus pulmones con aire puro:

Hidalgo

En Hidalgo se encuentra el Corredor de la Montaña, es un sendero en el que puedes caminar, hacer rapel o recorrerlo por completo en bicicleta. Esta ruta pasa por tres pueblos mágicos: Huasca de Ocampo, Mineral del Chico y Real del Monte y cuenta con el terreno ideal para practicar ciclismo de montaña, mientras se puede admirar paisajes increíbles en cada pedaleada.

Puedes reponer energías y hospedarte en uno de los pueblos mágicos más bonitos de México; Real del Monte. En donde, además de admirar la arquitectura y la cultura del lugar, podrás alojarte en la Casona De Minas, desde $940 pesos la noche por persona.

Foto: Instagram @0ozcar1112

Chihuahua

Al norte, en Chihuahua, se encuentran las Barrancas del Cobre, con una extensión de 59 mil 545 kilómetros; en donde es posible emprender una expedición en bicicleta, desde la estación de tren El Chepe hasta las Barrancas del Cobre, Urique, Batopilas y Creel. Esta ruta es impresionante y vale totalmente la pena solo para admirar la vista desde la cima, una actividad ideal para conocer desde otra perspectiva el estado. Además, puedes prolongar tu estancia y descansar de pedalear en el Hotel Misión Barrancas del Cobre desde $2,934 pesos por noche para una persona.

Foto: Instagram @sagretto

San Luis Potosí

Este estado es famoso por su extensos campos verdes, uno de los más famosos es Xilitla. Aquí puedes encontrar rutas de ciclismo de dificultad moderada, como el circuito Xilitla- Apetzco; con una longitud de 14.8km, la cual se conoce en aproximadamente una hora; no olvides llevar tu propio equipo, tanto tu bicicleta, como tu Kit de seguridad. Y si te apasiona la aventura extrema, Xilitla tiene una actividad muy peculiar, se trata del Sky Bike, una atracción que consiste en una combinación entre un recorrido en bici y una tirolesa, una experiencia inolvidable que te hará sentir como si estuvieras volando. Si quieres disfrutar de todo lo que este pueblo mágico tiene para ofrecerte, como: el Jardín Surrealista de Edward James o el Sótano de las Golondrinas, puedes quedarte unos días más y hospedarte en el Roof Top Hotel Xilitla, por $1,264 pesos la noche por persona.

Foto: Instagram @laugonx3

Tlaxcala

Uno de los lugares más cercanos a la CDMX es Tlaxcala. Aquí se encuentra Huamantla, una zona mayormente plana, que tiene una ruta que comienza en el centro del pueblo y hace un circuito por las haciendas más representativas como: la Hacienda Balcón, Hacienda San Francisco Tecoac, Comunidad rural El Capulín, la Hacienda Tepeyahualco, el Poblado de Guadalupe Victoria, la Hacienda San Diego Baquedano, Xalpatlahuaya y La Compañía. Es importante que el recorrido se realice bajo el cuidado de un guía de la región, pues algunas de las haciendas no admiten paso al público en general. Este es uno de los trayectos en los que tienes que llevar tu propia bicicleta, no tiene que ser profesional, pero debe estar en buen estado y para no perder la inspiración puedes hospedarte en la Hacienda Soltepec y conocerla a profundidad las famosas haciendas de Huamantla desde $2,089 pesos la noche por persona.

Foto: Instagram @enriquenoriega

Morelos

La senda de Parres, en Tepoztlán, representa un esfuerzo físico importante, por lo que se recomienda contar con una preparación adecuada y previas horas de entrenamiento para lograr terminar el circuito. Este es un recorrido de aproximadamente 3 horas, iniciando en Parres, pueblo cercano a Topilejo en la salida a Cuernavaca; en el camino podrás ser testigo de increíbles paisajes, desde bosques de coníferas, hasta campos de cebada y por supuesto, el imponente volcán del Iztaccíhuatl. Para este destino debes llevar tu bicicleta en buenas condiciones y viajar en grupo por seguridad, por el esfuerzo y el tiempo que demanda el trayecto. Si planeas extender tu estancia puedes disfrutar de la Posada Rincón Mágico desde $1,378 pesos la noche por persona.

Foto: Instagram @tepoztlanoficial





alg