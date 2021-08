Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 17 de agosto según tu signo

La carta de este martes 17 de agosto tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 17 de agosto es

Esta carta muestra que en estos momentos sientes que todos están en tu contra pero también muestra mucha ambición, pero negativa aquella que podría sobrepasar tus valores y aunque podrías resultar victoriosa recuerda que es un triunfo falso.

Amor

Lamentablemente esta carta no es un buen augurio para el terreno del amor pues avecino conflictos inevitables, traiciones y hasta infidelidades. Pero también habla de reconocer sus errores y asumir las realidades como se presentan, lo importante es no cegarte ante los conflictos que existen en tu relación, abre los ojos y es hora de tomar desiciones.

Trabajo

Al igual que en el amor, esta carta habla de traiciones, sin embargo en este terreno señala a tu peor enemigo o enemiga y ese es nada más y nada menos que tu mismo pues no confías en tus talentos, recuerda que tu eres brillante por algo te contrataron solo debes pulir tu brillo y te sorprenderás de lo que vas a encontrar.

Salud

Has estado bajo un gran estrés por tratar de tener todo bajo control, esto no siempre se puede a veces debes dejar que la situación y los problemas fluyan, sacude toda esa furia, enojo, tristezas y sentimientos negativos que solo provocan que te sientas fatigada o fatigado. Ten cuidado con golpes y pequeños accidentes en casa.