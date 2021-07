Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy VIERNES 02 de julio según tu signo

La carta de este viernes 02 de julio tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este de viernes 02 de julio es el siete de copas del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Esta carta habla sobre que eres una persona muy soñadora, te cuesta trabajo diferenciar de aquellos sueños que imaginas y la realidad, deja de soñar pues necesitas una buena dosis de concentración y de verdad, pues si no pones los pies en la tierra no va a lograr aquello que tanto deseas conquistar.

Amor

Para a todos aquellos que están solteros, sabemos que tienes varias opciones en cuanto a poder comenzar una relación, no es difícil tomar una decisión pero tómala desde la razón y honestidad, recuerda que nadie es un príncipe o una princesa, todos tienen defectos y virtudes, así que no idealices a nadie.

Dinero

No es un buen momento para inversiones, ni para prestar dinero, pues esta carta habla que alguien podría estafarte así que abre bien los ojos y piensa bien a quien le confías tu patrimonio o tu dinero, no caigas en promesas tentadoras, es más por hoy deja tu tarjeta de crédito o debito, o chequera en casa.

Salud

No te imagines dolencias que no tienes, todo es mental así que mentaliza que eres un ser sano en todos los aspectos de lo contrario podrías tener fuertes problemas.