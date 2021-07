Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 19 de julio: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este lunes 19 de julio preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo. Descubre qué tienen preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este lunes.

Aries

No puedes pensar que la vida siempre tiene algo en tu contra, es por esto que debes darte la oportunidad de ser feliz de una vez por todas. No escojas el drama y la tragedia como una parte importante de tu vida, elige mejor tener la alegría y el humor para poder llevar una vida tranquila y llena de aventuras junto a personas que te aporten algo bueno. Es un buen día para comenzar a querer nuevamente, los fantasmas del pasado han quedado donde merecen estar y comienzas a sonreír de nuevo.

No olvides que siempre es importante andar por la vida llevando una sonrisa, será el mejor adorno que puedas usar y te abrirá muchas puertas. El trabajo marcha muy bien, solo necesitas poner mucha atención en las cosas que debes hacer, mayor concentración te asegura menos errores en esta materia. Una persona a la que no le has prestado suficiente atención en el último tiempo te lo hará ver el día de hoy. El color para el día de hoy es el verde y tus números de la suerte son 31, 14, 42 y 27.

Tauro

Un proyecto muy bueno te será ofrecido por alguien que tiene plena confianza en que podrás llevarlo a cabo y terminarlo de buena forma, muéstrate con el mayor agradecimiento por haber sido considerado para esta propuesta y haz tu mejor esfuerzo. Debes comenzar a avanzar un poco más rápido, te estás quedando atrás y esto se está notando en tu desempeño laboral, recuerda siempre que tienes que estar al corriente de todas las tecnologías nuevas y los nuevos estudios que han salido sobre la materia en la que te desempeñas.

No tengas miedo a amar nuevamente, estás en una buena relación y la persona que ha llegado a tu vida te está haciendo ver las cosas de una forma diferente, pero es probable que estés teniendo temor de entregarte por malas experiencias que viviste, confía más en la vida. Si tienes hijos podría haber un problema el día de hoy con uno de ellos, no tengas temor en poner las reglas, ya que deben verte como una figura de autoridad durante su crecimiento. En el trabajo tendrás una jornada tranquila y una buena evaluación por parte de tus superiores. El color para el día de hoy es el amarillo y tus números de la suerte son 24, 41, 13 y 39.

Géminis

Tienes que tomar una decisión importante en el amor, ya que es probable que una persona que te está gustando mucho no sienta lo mismo por ti, pero hay alguien más en tu vida que tiene toda su atención en ti. Tú no has querido darle la entrada tu corazón, piensa bien lo que quieres. No es necesario que caigas en conductas erráticas sólo porque algunos de tus amigos están haciéndolo, no es justo con las personas que te quieren.

Si estás un momento de debilidad de carácter y quieres probar cosas que no debes, piensa primero en las consecuencias que esto tendrá para tu familia y para tu futuro laboral. Un error que has cometido en el pasado volverá a atormentarte el día de hoy, por lo que es muy probable que tengas que pedir disculpas nuevamente por ello o que tengas que pagar algo que sabes. Errores cometidos en otro tiempo de tu vida podrían pasarte la cuenta durante la jornada. El color para el día de hoy es el blanco y tus números de la suerte son 31, 12, 24 y 46.

Cáncer

No puedes estar postergando todo lo que quieres hacer por lo que tienes como obligación de hacer. Es tiempo de tomar las riendas de tu vida y de comenzar e ordenar tus prioridades, dentro de las cuales siempre deben estar los tiempos para hacer las cosas que disfrutas más en este mundo. No siempre puedes estar pendiente de la vida de todas las personas que conforman tu mundo. Si alguien te lo pide el día de hoy, debes hacerle saber que tiene que tomar decisiones por si misma, ya que no siempre vas a estar ahí para ayudarle.

Es momento de darte cuenta que alguien se ha estado aprovechando de tu bondad, has pensado en ello pero no has querido darte cuenta de la verdad, es momento de hacerlo porque no puedes seguir aceptando este trato donde no estás recibiendo algo a cambio por tus esfuerzos. La vida sonríe a quienes se esfuerzan por lo que quieren. El día de hoy trabaja de forma ordenada pero con la misma fuerza que lo vas venido haciendo hasta ahora. El color para el día de hoy es el amarillo y tus números de la suerte son 34, 41, 2 y 27.

Leo

Es momento de comenzar a tomar una dirección correcta sobre lo que quieres o no hacer en el futuro. Es probable que estés en época de estudio y esto te esté presentando algunas dificultades, lo que es muy entendible porque siempre es una decisión complicada el tomar un camino tan importante y renunciar a otro, pero no tengas miedo, si fallas podrás tomar otro camino más adelante. Recuerda que eres muy joven.

No es una buena jornada para hacer inversiones fuertes de dinero ni tampoco para gastar en costas de lujo. No debes incurrir en gastos no programados el día de hoy. No tengas miedo de experimentar cosas nuevas con la persona que amas, si te propone algo que te parece raro, pero que los acercará más, hazlo sin pensar. La belleza del amor está en entregarte de manera completa y desinteresada hacia otro ser. El color para el día de hoy es el rojo y tus números de la suerte son 43, 31, 2 y 26.

Virgo

No es un buen momento para el amor, si estas sin pareja es probable que estés un tiempo así. No te desesperes, la persona correcta llegará cuando menos lo esperes, ahí está el secreto. Tiene la posibilidad de conocer a alguien que puede darte una gran oportunidad de trabajo el día de hoy, es probable que tengas que hacer una entrevista para esa persona y pasar una prueba, pero lo harás muy bien.

No es momento de invertir grandes sumas de dinero en algo que no necesitas realmente, es mejor esperar a que las cosas mejoren. Necesitas aprender a cocinar y a hacer cosas en el hogar, estás gastando demasiado por cosas que puedes hacer tú, solo debes arte del tiempo, ordena tus tiempos. Si sientes que la persona amada no te está dejando abrir las alas y volar por ti mismo, debes conversar esto con ella. El color para el día de hoy es el blanco y tus números de la suerte son 43, 32, 21 y 18.

Libra

Es un momento muy bueno para quienes estén pensando en comprar una casa o cumplir un gran sueño familiar que han añorado por mucho tiempo, tienes que comenzar a ahorrar desde ya para poder lograrlo. La persona que estás conociendo hace poco tiempo tiene mucho interés en ti, pero lo está perdiendo de a poco al ver la lejanía con la que te comportas, es probable que lo haya notado y estés comenzando a pensar en lo que debes hacer para contrarrestar esta situación; pero no será algo fácil, ya ha tomado la decisión de dejar todo hasta acá.

Es necesario que pongas ojo en los gastos que has estado haciendo en este tiempo, es probable que te hayas salido de presupuesto y esto comience a pasarte la cuenta de una forma que no esperas. Necesitas tomar unas vacaciones pronto, es probable que necesites pedir algunos días de permiso. El amor está en un excelente momento la llama está encendida, por lo que hoy disfrutarás de un momento muy agradable junto a tu pareja. El color para el día de hoy es el azul y tus números de la suerte son 35, 42, 21 y 11.

Escorpión

No esperes que las cosas caigan del cielo, esto le sucede muy pocas personas y no es tu caso. Si bien la suerte está de tu parte, es muy probable que necesites hacer mayores esfuerzos para conseguir lo que quieres. No es un buen momento para descansar a tomarse vacaciones demasiado largas, tienes mucho que hacer aún en el lugar donde estás. En tu trabajo estás en un excelente momento para decidir algo muy importante en tu vida, tienes que tomar la mejor opción para así asegurarte que vas a lograr todas tus metas en el futuro.

No esperes a que otro tome una decisión por ti, si se trata de tu pareja que tiene que tomar esta decisión, pídele esta vez que no lo haga, toma el valor de hacerlo por ti para que crees mayor seguridad en tu persona y en las decisiones que puedes tomar. El amor va madurando al igual que nosotros, si te encuentras en una etapa adulta de la vida, podrás darte cuenta que el tiempo de calidad con la pareja va a cambiando y que las necesidades se vuelven otras. El color para el día de hoy es el rojo y tus números de la suerte son 12, 23, 34 y 45.

Sagitario

Necesitas tomar una decisión importante en cuanto al trabajo, es muy probable que debas estar pensando en cambiar de lugar de labores, por lo que el día de hoy dedícalo para buscar un nuevo lugar para desempeñarte. No esperes que la persona que te gusta se acerque a ti por iniciativa propia, puede que esto nunca ocurra de esta forma y seas tú quien deba hacerse notar, hazlo desde hoy.

Nunca será una buena idea dar una corte lo que tienes seguro, es preferible que te quedes en el lugar en donde estás en el amor, ya llevas mucho tiempo con la persona que estás, dale una vuelta a la decisión que estás a punto de tomar. Para quienes buscan el amor la vida se muestra sonriente, no tendrás problemas para encontrar a alguien y puedes empezar desde ya; existen personas muy interesadas en conocerte. El color para el día de hoy es el amarillo y tus números de la suerte son 35, 41, 12 y 27.

Capricornio

Tienes en tus manos la fórmula del éxito, pero te estás demorando en usarla. Es probable que estés comenzando a dudar de tus capacidades en este tema, no dejes que esto pase. Toma acciones desde hoy para recuperar la confianza perdida. Una persona del pasado podría estar atada a ti y no estás dejando que se vaya, no le haces nada de bien manteniendo el contacto y dejando que crea que aún tienen algo junto sólo porque le tienes lástima.

No siempre lo que piensas es lo correcto y te darás cuentas en el trabajo. Es momento de comenzar a pensar en la posibilidad de dejar de liderar un grupo que llevas a tu cargo y dejarle el pase a otra persona que espera con ansias poner sus ideas en marcha, las tuyas lo están funcionando de momento. En el trabajo existe una exigencia mayor de las personas que manejan el lugar donde te desempeñas, por lo que hoy podrían llamar tu atención, no te asustes. El color para el día de hoy es el verde y tus números de la suerte son 14, 42, 23 y 39.

Acuario

Tienes mucho que entregar en el amor y la persona que tienes a tu lado lo sabe. Es probable que el día de hoy alguien te llame la atención sobre este tema, ya que un amigo muy cercano ha visto cómo estás tratando a la persona a tu lado. No cambies con el ser amado, la persona que está en tu vida en este momento no está haciendo sincera contigo, necesita contarte algo importante; pero tú estás perdido la fantasía del romance que están viviendo en este momento. Dale espacio para que te explique lo que pasa por su cabeza.

Es un buen momento para comenzar a querer a alguien nuevo en tu vida, puede ser que esa persona todavía no llegue ni tampoco tenga la intención de hacerlo aún, pero siempre es bueno que comiences a trazar líneas que te permitirán conocer a una nueva persona para tu vida. Para acuario esta puede ser una jornada un tanto extraña ya que a su alrededor podrían ocurrir cosas que no quedarán claras. El color para el día de hoy es el negro y tus números de la suerte son 45, 36, 27 y 18.

Piscis

Estás tomando decisiones un tanto erráticas en tu vida y eso lo puedes notar. No siempre debes acertar en todo, pero no es posible que decidas fallar en todo, ya que esto no sucede por arte de magia. Necesitas comenzar a tomar más atención en lo que debes hacer y dejar de perder tiempo en la fantasía, no siempre vas a tener la posibilidad de tener la su oportunidades que estás consiguiendo en este momento. No las pierdas por nada del mundo.

Tienes una idea dando vueltas en tu cabeza, pero estás teniendo dudas sobre si llevarla a cabo o no; es probable que para cuando tomes la decisión de hacerlo, ya se haya deformado un poco y que tengas que volver a empezar. Debes confiar más en tus impulsos, no dejes que esta idea se escape ni tampoco pierdas detalles importantes de ella. La vida está llena de personas que nos van enseñando desde que somos pequeños hasta que somos ancianos. El color para el día de hoy es el rojo y tus números de la suerte son 43, 32, 21 y 10.