¿Qué beneficios tiene comer fresas todos los días?

Las fresas son una de las frutas más consumidas por su agradable sabor, pero además el comerlas todos los días puede traer grandes beneficios a la salud, pues tienen un contenido alto de antioxidantes, al igual que otras frutillas de su grupo como las frambuesas y moras.

En el sitio Medical New Today explican que esta fruta es ideal para personas que padecen de diabetes, pues no aumenta rápidamente el nivel de azúcar en la sangre, además son recomendadas para agregar a cualquier dieta. También son una excelente fuente de vitamina C.

Se dice que aproximadamente ocho fresas, proporcionan más vitamina C que una naranja, pero además, se encuentran entre las 20 frutas con mayor capacidad antioxidante y son una buena fuente de manganeso y potasio. En Health Line afirman que estas frutillas o bayas pueden tener beneficios para la salud del corazón y el control del azúcar en sangre.

Esta fruta es ideal para personas que padecen de diabetes. Foto: Especial

Beneficios de comer fresas

Las fresas pueden tener un efecto preventivo contra las enfermedades cardíacas debido a su alto contenido de polifenoles, explican en Medical News Today. Además, afirman que la antocianina en esta fruta tiene vínculos con un menor riesgo de padecer infarto de miocardio.

El flavonoide quercetina, también presente en las fresas, es un antiinflamatorio natura que ayuda reducir el riesgo de padecer enfermedades como la aterosclerosis. Mientras que su contenido de fibra y potasio también favorece la salud del corazón.

Las fresas parecen ralentizar la digestión de la glucosa y reducir los picos de glucosa e insulina después de una comida rica en carbohidratos, afirman en Health Line, por lo que pueden ser particularmente útiles para prevenir el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2.

Las fresas pueden tener un efecto preventivo contra las enfermedades cardíacas. Foto: Especial

Además, debido a su alto contenido de potasio, pueden proporcionar beneficios a las personas que tienen un riesgo elevado de hipertensión, al ayudar a contrarrestar los efectos del sodio en el cuerpo. También contienen una variedad de poderosos antioxidantes, que incluyen antocianinas, ácido elágico, quercetina y kaempferol.

Varios estudios sugieren que las bayas pueden ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer, debido a su capacidad para combatir el estrés oxidativo y la inflamación. Se ha demostrado que las fresas inhiben la formación de tumores en animales con cáncer de boca y en células de cáncer de hígado humano.