Series animadas para niños: NBA realizará contenido con jugadores profesionales

El basquetbol es uno de los deportes más populares a nivel mundial, cuenta con grandes figuras que han inspirado a chicos y grandes. Entre las novedades de estrenos infantiles llegarán de la mano de la NBA un par de series animadas para niños con el fin de fomentar el deporte y acercarlos a sus jugadores favoritos.

De acuerdo con un reporte de Deadline, el área de contenido de la NBA, THINK450, se unirá a la productora canadiense con el fin de crear contenido familiar para todas las edades.

La Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, NBPA, firmó un acuerdo con 9 Story Media Group y lanzarán dos series animadas: "King Of The Court" y "Streetball".

Ambos estrenos tienen el propósito de acercar a los niños al deporte, además de motivarlos y enseñarles el amor por el juego. Los jugadores de la NBA que estarán disponibles para el contenido son alrededor de 450 atletas que podrán interactuar de alguna manera con los pequeños.

Las estrellas del basquetbol podrán compartir sus propias historias con niños y familias enteras. "King Of The Court" será una serie para niños que combinará la animación y la acción en vivo, aún no se revela la sinopsis. Este proyecto estará coordinado por Alyson Piekarsky de las Pistas de Blue y tú.

"Streetball" será un programa de acción en vivo dirigida a niños de 6 a 11 años. El concepto es desconocido, pero podría tratarse de un reality con jugadores de la NBA.

Space Jam 2

Otro de los estrenos relacionados con el deporte, los niños y los dibujos animados es "Space Jam 2: A New Legacy", protagonizada por los conocidos Looney Tunes y Lebron James, jugador profesional de la NBA para Los Lakers.

La película se estrenará el próximo 16 de julio y mostrará un nuevo juego entre Bugs Bunny y compañía contra un grupo de androides.

La oferta infantil y deportiva en entretenimiento acercará más a los niños que son fans de este deporte. Las series animadas de la NBA aún no tienen fecha de estreno ni plataforma para su transmisión.

