¿Tienes cara redonda? Tipos de fleco que estilizarán tu rostro, ideales para este verano

La llegada del verano puede ser el pretexto perfecto para que muchas mujeres se decidan por cambiar su look, pero aquellas que tienen cara redonda suelen tener miedo de probar con algo que las haga ver mal, sin embargo, existen varios tipos de fleco que estilizan el rostro y son ideales para llevar esta temporada.

Cuando se trata de un cambio de imagen que no sea radical lo mejor son los flecos, pues con ellos no es necesario sacrificar el largo de la melena, pero sí logran que quien los lleva se vea completamente distinta, así que no hay nada más que pensar, pues seguro entre estas ideas está el ideal para cada personalidad.

Flequillo de lado

El flequillo de lado suaviza los contornos y armoniza las caras redondas, aquellas que suelen ser tan anchas como largas, con mentón redondo y corto. La ventaja de este fleco es que logra conseguir una sensación de más verticalidad en el rostro y a su vez que se vea más larga.

El flequillo de lado suaviza los contornos. Foto: Especial

Cortina y despuntando

Los cortes tipo cortina disimulan lo redondo de los pómulos, haciéndolos ver más pronunciados y estilizando el rostro. Además, es ideal para aquellas mujeres prefieren no llevar el pelo sobre la frente, pues tienen más textura y se llevan abiertos.

Ideal para aquellas mujeres prefieren no llevar el pelo sobre la frente. Foto: Especial

Fleco asimétrico

Gracias al movimiento que aporta, rompiendo con las líneas curvas de la cara y dándole una apariencia más alargada, este look será el mejor aliado para las chicas de rostro redondo.

El mejor aliado para las chicas de rostro redondo. Foto: Especial

Baby Bang

Para aquellas que prefieren una versión más corta y son más arriesgadas, el fleco baby bang es la opción. Para que vaya con la cara redonda lo ideal es llevarlo como microflequillo, ya que el espacio entre el flequillo y las cejas hará que se alargue el rostro.

El espacio entre el flequillo y las cejas hará que se alargue el rostro. Foto: Especial

Fleco degrafilado

Un flequillo degrafilado es la mejor alternativa para las cabelleras más densas, pues le aportan movimiento y dimensión al cabello, además es el más cómodo a la hora de arreglar la melena pues casi se acomoda casi por sí sola, especialmente para las mujeres de cabello rizado.

La mejor alternativa para las cabelleras más densas. Foto: Especial

kyog