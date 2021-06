¿Cómo ser un buen padre? Conviértete en el mejor papá con estos 5 consejos

Este pasado domingo 20 de junio hemos celebrado el día del padre un año más, estos festejos han sido diferentes derivados a las circunstancias actuales que vivimos, pero lo que no ha cambiado es la esencia de la paternidad. Dentro de todos los mensajes que pude recibir, me llamó mucho la atención uno de ellos que decía: “tener un hijo no te convierte en padre, como el tener un balón no te convierte en futbolista; para ser padre hay que tener ganas de ser padre, hay que estar, hay que esforzarse”. Me hizo reflexionar sobre el sentido de ser padre.

Fueron muchas las manifestaciones de afecto, cariño, amor, que pudimos ver en distintos medios, redes sociales y en cada uno de los hogares. Se ha festejado a todos los padres, a los que aún están con nosotros, a los que ya se fueron, a los ausentes, a los que ya no tienen a sus hijos. Lo cierto es que es un día muy importante para el ser humano, es un día muy especial, es el día de “tu padre”.

Se dice que “la madre te da la vida y tu padre te enseña a vivirla”, me parece un muy buen punto para detenernos a reflexionar, ¿cómo debemos ser padres?, quizá no se trata simplemente de “ser un padre bueno”, sino de “ser un buen padre”. Esto tiene que ver con el ejemplo, con estar presente y con dos ingredientes que no deben nunca faltar: el afecto y la exigencia. Siempre deben hacerse notar en el momento de educar y formar a los hijos, pero sobre todo en el momento de enseñarles a vivir una vida, que, aunque no es segura, es buena.

Los hijos te observan constantemente, no dejan de mirar todo lo que haces, la forma en la que tratas a los demás, la forma en la que vives tu propia vida, las decisiones que tomas, las acciones que haces y dejas de hacer o el modo en que enfrentas los problemas. Todo esto tiene un gran impacto en sus vidas, en su aprendizaje para vivir, te conviertes lo quieras o no, en su más grande referente al que voltearán a ver en el momento que comiencen a tomar sus propias decisiones.

Un padre que está presente le brinda seguridad a su hijo y se convierte en un referente claro, fuerte y luminoso para su desarrollo, que le sirve como guía en su camino por la vida.

Te quiero compartir cinco claves para convertirte en el mejor referente de tu hijo y enseñarle a vivir una vida plena y feliz.

Dedicar tiempo

Es vital estar presente para poder ayudarle a desarrollar las virtudes humanas necesarias que le permitirán descubrir todas sus potencialidades. La humildad, la generosidad, la sobriedad, serán canasta básica para su desarrollo. Ten siempre presente que “no se crece en la abundancia”.

Enseñar a resolver conflictos

Ayudarlo a resolver sus propios conflictos, retos y problemas será la mejor herramienta que le puedes brindar para que alcance poco a poco su autonomía. No olvides aquella frase que dice “No hagas por tu hijo nada que pueda hacer él por si mismo”.

Educar en el ejemplo

La congruencia de vida es la base del ejemplo que le quieras brindar a tu hijo. Una conexión entre lo que dices, haces y piensas, será la mejor manera de brindarle un buen ejemplo y mostrarle tu “coherencia de vida”.

Ejercer tu autoridad

El establecimiento de normas y límites es fundamental para formar hijos fuertes. Recuerda: ¡Padres firmes, Hijos seguros!

Ser padre es difícil, pero ser un buen padre es toda una aventura que requiere de un afecto profundo, de estar presente en la familia y corregir con firmeza y amor todos los días.

Te invito a convertirte en el mejor “influencer” de tus hijos.

Soy Sergio Cazadero y te quiero compartir, cómo hacer para crecer.