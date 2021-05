Hijos exitosos: 4 cosas que los padres deben hacer para que sus pequeños triunfen

La mayoría de los padres queremos formar personas exitosas y felices pero muchas veces no sabemos si vamos por el camino correcto. Un adulto exitoso y feliz requiere tener diversas características; aquí te presento las cuatro que considero la base de todas las demás.

1.- Autonomía

Cuando nuestros hijos son autónomos pueden actuar según su criterio y habilidad. Desde que son pequeños podemos fomentar esta característica. Nuestra labor no es resolverles los problemas o hacer las cosas en su lugar sino enseñarles cómo hacerlo y acompañarlos en el camino. Existen muchas referencias de lo que los niños deben saber hacer a determinada edad y con la guía adecuada, mucha paciencia y reconociendo los logros, nuestros hijos adquirirán la autonomía que más adelante le permitirá resolver conflictos y tomar decisiones asertivas.

2.- Ser metódico

Todo ser humano requiere de cierta estructura y de cierta rutina para funcionar adecuadamente. El ser metódico se adquiere al establecer rutinas y hábitos que permiten que los niños se sientan contenidos y seguros. Es muy importante que nuestros hijos sepan desde una edad muy temprana lo que sucede a lo largo del día. Si respetamos horarios y establecemos rutinas para el día a día, nuestros hijos se sentirán seguros y más adelante desarrollarán un sentido de responsabilidad indispensable para sus vidas adultas.

3.- Orden

Decían las abuelas “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. El orden es un hábito que debe fomentarse desde una muy temprana edad. Además de dotar al niño con una estructura mental y emocional adecuada, permite dar seguridad y tranquilidad. De acuerdo a la edad de nuestros hijos, es importante hacer una rutina de orden que inicia con ayudar a meter sus juguetes en su caja y sigue hasta la edad escolar donde nuestros hijos harán el hábito de tener su material de trabajo y su lugar de trabajo ordenado y limpio.

4.- Responsabilidad

Un adulto que no es responsable no puede ser un adulto exitoso y feliz. En la medida en que nosotros trabajemos la autonomía, el ser metódico y el orden; nuestros hijos se harán cargo poco a poco de sus vidas, se harán responsables de ellos mismos y de su entorno. Así, llegarán a la edad adulta sin miedos, sin inseguridades y con las herramientas adecuadas para triunfar. Si bien esta característica aparece al trabajar las otras 3, es muy importante responsabilizar a nuestros hijos de ciertas actividades cotidianas (de acuerdo a sus edades) como pueden ser mantener en orden la sala de estar, darle de comer a la mascota de la casa o poner la mesa. De esta manera nuestros hijos no solamente serán responsables de ellos mismos sino de su comunidad y entorno.



En esta gran labor que tenemos los padres de formar personas exitosas y felices no olvidemos hacerlo con AMOR (Autónomo, Metódico, Ordenado, Responsable).