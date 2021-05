Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy martes 11 de mayo según tu signo

La carta de este de martes 11 de mayo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este de abril es La Estrella, arcano mayor del tarot Rider Waite.

Carta de la Estrella

Esta carta está regida por el número 17 que es igual a 8 debido a la suma de sus cifras (8+1) y este número representa a la fuerza, por lo que el mensaje que tiene para ti tiene que ver con esa fuerza que necesitas para aceptar tus errores pero sobre todo para amarte y aceptarte a pesar de ellos; la presencia de esta carta, anuncia la llegada del raciocinio pues eres una persona muy sentimental pero esta vez no dejaras que tus sentimientos te dominen.

Amor

Para este aspecto, la carta de la estrella anuncia buenas noticias tanto para los solteros como para quienes están en pareja, para los primeros les anuncia la llegada de una pareja con los que serán muy afines, podría ser del signo géminis, tauro o sagitario.

Respecto a los que tienen pareja o salen con alguien será un día lleno de amor todo fluye entre ustedes, es el momento ideal para pensar en compromisos mayores como la llegada de un hijo.

Dinero

La Estrella indica que la suerte está de tu lado así que el dinero llegará a ti de una forma mágica, es un buen momento para los juegos de azar, además recibirás el pago de un dinero que prestaste hace tiempo y que ya lo dabas por perdido.

Salud

Hoy tuviste un desertar espiritual, seguramente te sientes más conectado a ti mismo y eso es por que pudiste decirle adiós aquellos fantasmas energéticos aprovecha esa ligereza y esa buena vibra para retomar tu rutina de ejercicio y recuperar el cuerpazo criminal que te cargabas

