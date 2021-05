Mhoni Vidente: Predicciones de dinero, la salud y el amor para los Horóscopos de este 10 de mayo

Mhoni Vidente, una de las figuras más reconocidas en la astrología a nivel nacional, preparó para este 10 de mayo las mejores predicciones respecto a las decisiones y obstáculos que deberás enfrentar en este inicio de semana.

Enfrentarás nuevos retos y tendrás oportunidades que no puedes dejar pasar. No esperes más y descubre el plan que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y empieza el día con el pie derecho, llenándote de energía y buena fortuna. Estas son las predicciones para este lunes.

Aries

Tu pareja te hará un ultimátum disfrazado de oferta. Cree que no podrán seguir avanzando si se quedan estancados en el mismo nivel, por lo que te propondrá un compromiso más serio. A pesar de lo complicado que podría parecer, no puedes dejarlo pasar. Debes abrirte al amor.

Esta semana será muy diferente a lo que habías contemplado. Recibirás una buena noticia hoy. Es posible que lleguen a tus oídos noticias de ganancias inesperadas, tómalo todo con prudencia. Debes actuar con prudencia.

No te apresures a realizar una compra importante sin asesorarte bien antes. Evita la inestabilidad emocional. Tu color para el día de hoy es el verde y tus números de la suerte son 4, 16, 19 y 35.

Tauro

Tu vida se alegrará con la llegada de una nueva oportunidad amorosa. Tienes un poder de persuasión alto, aprovéchalo. Las cosas están saliendo bien y debes tener confianza. Tu cumpleaños representa una etapa de optimismo y esperanza. Vive el presente plenamente.

No te dejes impresionar por los chismes, confiar asuntos personales a quienes son indiscretos es la peor decisión. Si aún no tienes pareja, prepárate para un encuentro inesperado. Si tienes un trabajo estable, todo mejorará considerablemente para ti, pero no juegues con tu dinero.

Evita los juicios con personas chismosas. Tu color para el día de hoy es el azul y tus números de la suerte son 7, 15, 19 y 38.

Géminis

Pronto recuperarás lo que pensaste perdido. No te precipites a firmar papeles, puedes estar bajo los efectos de alguna ilusión. En unos días estarás poniendo punto final a todo lo que no te deja crecer. En el amor deberás tomar todo con calma.

Sigue tus planes y no te desanimes, pronto cosecharás éxitos y el espejo te devolverá una imagen favorable. Tu agenda está sobrecargada, procura distribuir tiempos para que puedas realizar todas las actividades con las que debes cumplir.

No te disperses. Tu color para el día de hoy es el blanco y tus números de la suerte son5, 19, 26 y 38.

Cáncer

Te impresionará una persona que pronto conocerás, tu intuición abrirá tu mente para lograr el éxito. Sigue tus corazonadas y aprovecha las oportunidades que se te presentarán, verás como todo comienza a solucionarse.

Ya no arrastres los errores del pasado y disfruta el pasado. Tienes derecho a sentir dicha. Ahora te sentirás libre y podrás aprovechar la fuerza planetaria para acudir al médico. Estás en vísperas de recibir una excelente noticia laboral.

Escucha a las personas a tu alrededor. No temas a lo novedoso. Tu color para el día de hoy es el negro y tus números de la suerte son 4, 19, 21 y 22.

Leo

Se avecina una gran semana en la que se acabará el aburrimiento. No dejes todo en la memoria, anótalo, aunque no parezca elemental. Es tiempo de proyectos y encuentros nuevos que serán positivos para tu futuro.

El amor gira en tu entorno, explora y no te encierres esperando que te toquen a la puerta. Debes tener mucho cuidado si hay riesgos para tu vida, concéntrate para no cometer errores. Lograrás aumentar tus ingresos con trabajos productivos.

No asumas que todas las personas piensan como tú. Tu color para el día de hoy es el verde y tus números de la suerte son 4, 14, 21 y 42.

Virgo

Pronto llegará lo que has estado esperando. Ten cuidado con situaciones conflictivas. Tu percepción de las cosas es clara y definida, sigue tu intuición y lánzate a una aventura amorosa, tomarás buenas decisiones.

Estás en un momento ideal para la reconciliación. El amor ocupa nuevamente el centro de la vida. Escucha a tu organismo y preocúpate por tu salud. Pondrán a prueba tu talento, por lo que requerirás el apoyo de los demás.

Aprende de tus experiencias. No intentes arreglar la vida de otras personas. Tu color para el día de hoy es el rojo y tus números de la suerte son 6, 12, 19 y 40.

Libra

Una nueva óptica en tu vida amorosa llegará. Deberás hacera copio de tu paciencia para reconciliarte y encontrar el camino a la felicidad. Esta semana habrá gratas sorpresas y quien te molestó en el pasado desaparecerá de tu camino.

Demuestra tu amor, presta atención a tus relaciones. Lograrás lo que deseas. Come ligero y evita las bebidas alcohólicas. Utiliza el tiempo libre para investigar cómo lograr el éxito. Demuestra tu talento y no actúes con desconfianza.

Evita sugestionarte y escuchar a personas poco constructivas. Tu color para el día de hoy es el gris y tus números de la suerte son 7, 18, 23 y 31.

Escorpio

Vivirás una semana distinta y alegre, encontrarás a la persona que estabas buscando. No comentes situaciones personas con personas en las que no confías. Ten paciencia, podrán complicarse algunos temas legales en las próximas semanas.

Hay personas a tu alrededor que no son tan sinceras. Estás muy expuesto a problemas de índole sentimental. Ocurrirá algo que cambiará tu percepción sobre otra persona. Recibirás una influencia positiva y podrás conducirte al triunfo laboral.

Evita las respuestas alocadas. Tu color para el día de hoy es el rojo y tus números de la suerte son 5, 12, 14 y 17.

Sagitario

Tus prioridades cambiarán y recibirás noticias inesperadas favorables. Es tiempo de sorpresas que podrían llegar en el amor o en el trabajo. No dejes pasar las oportunidades que se te presentan, la fortuna te sonríe.

Estás en un punto alto de sensualidad, aprovéchalos para formalizar tu relación actual. La vida te dará lecciones. Llegará un acenso, pero deberás esperar antes de realizar una nueva inversión.

Evita las discusiones con personas poco inteligentes. Tu color para el día de hoy es el verde y tus números de la suerte son 2, 3, 13 y 15.

Capricornio

Tendrás muchos motivos para sentirte feliz. La balanza se inclinará a tu favor y pondrás los puntos finales que necesitas para tener tiempo para ti y enfocarte en lo que realmente te interesa. Sacarás a algunas personas de tu vida.

Tomarás una importante decisión, evita tener enemigos cerca y actúa drásticamente. Iniciarás una nueva etapa. No te automediques, podría ser muy delicado. Si estás considerando cambiar de ocupación, espera un poco y no te dejes llevar por impulsos.

No te cierres a las nuevas ideas que surjan en tu mente. Tu color para el día de hoy es el azul y tus números de la suerte son6, 19, 28 y 35.

Acuario

Tu mente se expandirá y se abrirán nuevos horizontes. Recibirás noticias positivas relacionadas con viajes en los que todo puede suceder. Descubrirás una forma de aumentar tus ingresos haciendo algo novedoso y diferente.

Tu vida sentimental florecerá, ya tienes la respuesta que buscabas. Te sentirás satisfecho por todo lo que estás logrando. No podrás descuidar tu salud y sigue con tus tratamientos. Tienes estabilidad laboral, traza planes concretos. No derroches el dinero.

No insistas en lo que no tiene vuelta atrás. Tu color para el día de hoy es el rojo y tus números de la suerte son 2, 16, 27 y 29.

Piscis

Tendrás premoniciones y sueños reveladores. Es tiempo de reconciliación, por lo que podrás aprovechar estas oportunidades. Tendrás encuentros del pasado prometedores, actúa con cautela para que aprendas a identificar la diferencia.

Aumentarán tus cualidades seductores, declara tu amor sin reservas. No cargues tu cabeza con ideas negativas, la mayoría de las enfermedades comienzan en la mente. En el trabajo deberás considerar las nuevas oportunidades. No te enfoques en un negocio si no está dando resultados.

Evita las acciones emocionales en los momentos donde requieres madurez. Tu color para el día de hoy es el blanco y tus números de la suerte son 3, 16, 19 y 38.

