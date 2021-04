Machismo acorta la vida de los hombres

En la participación de conductas de riesgo y ser sexualmente dominante, a la que se le conoce como “masculinidad tóxica”.

7 hombres por una mujer, mueren en homicidios.

3 veces más los accidentes de auto de hombres sobre mujeres.

2 veces más muertes por cirrosis de varones sobre ellas.

Lo curioso es que en la especie animal...

*Monos, perros, gatos, humanos... sea cual sea la especie, en el reino de los mamíferos, las hembras suelen vivir más que los machos. En el caso de las aves, la situación se revierte: Biology Letters.

*Nacen más niños que niñas en el mundo –en torno a 105 niños por cada 100 niñas–, la estadística se invierte entre las edades de 30 y 40, pero a los 80 años, hay 190 mujeres por cada 100 hombres, dado que los hombres mueren a edades más tempranas.

*l Desarrollar políticas públicas y programas de salud para prevenir problemas que afectan a los hombres.

*l Eliminar barreras que impiden que varones accedan a la salud.

*l Fortalecer los programas de equidad de género.

*l Garantizar la prevención del impacto de las masculinidades tóxicas.

*En México, la esperanza de vida de los hombres es de 74 años, mientras que de las mujeres es de 79.2 años.

*l Para las mujeres y los niños en términos de violencia interpersonal, infecciones de transmisión sexual, embarazo impuesto y paternidad ausente.

*l Hacia otros hombres como accidentes y otras formas de violencia.

*l Para él mismo, en forma de suicidio, alcoholismo y otras adicciones.

Sin embargo, el estudio reveló que los hombres evitan discutir sus emociones o buscar ayuda psicológica en el momento adecuado.

“Las mujeres tendemos a ser más emocionales y sensibles. Inclusive, los hombres tienen (la sensibilidad) tan bien desarrollada que les permiten ser grandes artistas (…) pero la evaden”. "Una respuesta de no atender un problema es evadirlo, es la solución más sencilla”.

“Las emociones ayudan a salvar vidas, a mantenernos alerta; tan es así que la ansiedad, es emoción buena, pero (ante la presión social de cumplir estereotipos) ya se vuelve un tema patológico, que se vuelve en un trastorno de ansiedad y no es bueno. En el caso de los hombres, es un sustento biológico, genético, fisiológico (…) en países más desarrollados, como la Unión Europa, no hay tanta diferencia entre la muerte de hombres y mujeres”, dijo la maestra y psicoterapeuta mexicana, Roxana Reza.

Según la investigación, el 20 por ciento de los hombres mueren antes de los 50 años en nuestro continente. Muchas de las principales causas se incluyen a las enfermedades cardíacas, la violencia interpersonal y los siniestros viales, todas ellas directamente relacionadas con comportamientos “machistas”, construidos socialmente.

“No se debe perder de vista el hecho de que las mujeres tienen riesgos diferenciales asociados con su condición de mujeres”, aseguró Anna Coates, jefa de la oficina de Equidad, Género y Diversidad Cultural de la OPS/OMS.

En el abandono

Una de las conclusiones del informe es que los roles, las normas y las prácticas de género impuestos socialmente a los hombres refuerzan la falta de autocuidado, y el abandono de su propia salud física y mental.

“La educación antigua y en la mexicana era mucho la ideología de que el hombre es para aguantar todo lo pesado, lo duro, y no para las emociones. Entonces va creciendo con esto, y que permanezca el pensamiento de que si me siento triste, no le hago caso. El pensamiento es nuestro estímulo persistente para provocar este resultado”, agregó Reza.

Las diferencias en la mortalidad masculina y femenina en las Américas comienzan a surgir alrededor de los 10 años, y aumentan rápidamente a partir de los 15, cuando predominan entre los hombres las causas violentas de muerte como homicidios, accidentes y suicidios. Como resultado, la tasa de mortalidad de los hombres jóvenes es, aproximadamente, de 4 a 7 veces mayor que la de las mujeres jóvenes.

