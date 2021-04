¿Qué relación tiene la Luna con el cabello?; te sorprenderás

Las personas suelen preguntarse más acerca de temas relacionados con la astrología y astronomía, ya que muchas personas consideran que este tipo de temas están relacionados con la vida misma.

De hecho, las búsquedas en internet sobre los horóscopos y los signos del zodiaco relacionados con diversos aspectos de la vida han ido en aumento durante los últimos meses.

La Luna está en constante movimiento y también es de los fenómenos más buscados en internet, ya que algunas personas suelen relacionar el movimiento de la Luna con lo que podrá deparar el destino en sus vidas.

¿Cuál es la relación de la Luna con el cabello?

Los giros o movimientos de la Luna tienen una fuerza sobre nuestro planeta Tierra, que incluye el crecimiento de las mareas, pero también influencia directa sobre nuestro cuerpo, específicamente se trata de nuestro cabello.

Así como se ha entendido y popularizado que los astros influyen directamente con el estado de ánimo y vitalidad de las personas, también pueden ejercer poder sobre nuestro cabello.

De acuerdo con los expertos en astrología, aseguran que podemos obtener mejores resultados en nuestros cortes, tratamientos o cambios de look relacionados con el cabello de acuerdo a lo que la Luna nos indique.

En este sentido, si tienes el cabello dañado, opaco o estás planeando seriamente en hacerte un corte de cabello y aún no te decides, deberás hacer caso a la influencia que tenga la Luna para ti sobre tu cabello.

La luna nueva y tu cabello

Durante la Luna Nueva, también conocida como Novilunio o Luna negra, el satélite se encuentra iluminado directamente por el Sol, pero no el lado en el que podemos observarlo; de acuerdo con información emitida por los expertos, durante la influencia de la Luna en el cabello será preferente que no realices ningún tipo de tratamiento o cambio de look en tu cabello.

Durante esta época tampoco es recomendable realizar un tratamiento capilar, porque se trata de una fase considerada dañina y que puede provocar debilitamiento de las fibras capilares.

Lo que sí se puede hacer durante este tiempo es un corte de cabello con el propósito de que el cabello crezca rápido y deslumbrante; cuando la Luna tiene una forma de “C”, es una buena etapa para asistir a la peluquería.

Cabe señalar que este tipo de fenómenos se deben a que como el satélite se deja ver poco a poco, nuestro cambio para bien también se irá observando de la misma manera.



