Mhoni Vidente: Predicciones de amor, salud y fortuna para los Horóscopos de este 8 de marzo

La astróloga más famosa y querida de México, Mhoni Vidente, tiene preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo de este lunes 8 de marzo.

Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopos este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte.

Sin más te dejamos el listado completo de las predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti este día.

Aries

En cuestiones laborales este día deberás estar muy atento pues te llegarán a ofrecer una sociedad que puede impulsar tu carrera o bien tus productos a un nivel que no habías imaginado. Tus esfuerzos por fin serán recompensados.

Es importante que encuentres tu equilibrio mental y físico, para conseguir una nueva armonía, en cuestión de salud comenzar a practicar yoga o algún entrenamiento de acondicionamiento físico, te ayudará a afrontar los retos que se avecinan con mayor fuerza.

Tauro

Deja de malgastar tu tiempo con esa persona que te debe dinero, es mejor perderla en comparación al desgaste que implica, no eres usurero, no te rebajes a rogarle a alguien que no valora ni recuerda la importancia de honrar a quien le brindó apoyo. No te preocupes los astros te aseguran que recuperarás ese dinero de otra manera.

En el amor es mejor que ya no insistas o busques a ese amor que se apartó de tu lado. no olvides que las cosas pasan por algo, es mejor que sigas adelante, verás que en este día tus probabilidad de que un amor más compatible del signo de Capricornio, Sagitario o Virgo aparezca.

Géminis

Olvídate de los problemas personales que te están preocupando, solo tu tienes el poder de cambiar lo negativo en tu vida, así que no seas tan pesimista, debes concentrarte en lo que necesitas y verás que vendrá a ti la abundancia.

En cuestiones laborales la suerte te va sonreír, aunque debes ser discreto con tus planes con el fin de no atraer la envidia de otras personas. En menesteres del amor nuevas conquistas y apasionados romances se te presentarán con personas del signo de Piscis, Aries o Libra.

Cáncer

Las preocupaciones te están agobiando y eso no te llevará a nada bueno, llenar tu mente de inútiles sobre lo que podría pasar solo te está desgastando y no ayuda a tu ansiedad; debes de centrarte en el aquí y ahora, nada más.

Este día es el momento perfecto para encontrar el verdadero amor, abre bien los ojos y no te cierres a las nuevas experiencias. Trata de no descuidar a tus padres. Cuídate de dolores de cabeza.

Leo

En el ámbito laboral es momento de que te replantees la manera en que trabajas y haces negocio, recuerda que todo lo que llega a pasar se va para no volver jamás y con ello la oportunidad de hacer riqueza.

No confundas las oportunidades que te da la vida en especial en lo profesional, en estos días te llegará un proyecto laboral, acéptalo, hay algo que no te deja ser todo lo productivo que deberías, deja de preocuparte por cosas que no acaban de suceder.

No platiques tus planes y serás más discreto. En el amor trata de no dar ilusiones si no vas a cumplir. Este día te puede buscar alguien del signo de Acuario o Aries para tener una aventura amorosa sin compromiso.

Virgo

En lo laboral es momento de emprender y apostar por una expansión de tu negocio, debes diversificar tus actividades pues la clave para ganar más es aprovechar todos tus talentos, todas las cosas que quieres y puedes hacer.

Para el amor, una persona del pasado va a querer regresar contigo será tu decisión regresar o no, reflexiona sobre ese viejo amor y analiza qué es lo mejor para ti.

Libra

Se te presentarán una serie de oportunidades, sin embargo, lo mejor es que las dejes pasar pues solo van a ser un gasto que no puedes enfrentar y que van a lesionar tu presupuesto, no te preocupes llegarán mejores oportunidades en el futuro.

En el amor le das mucha importancia a lo que te dice tu pareja, recuerda que las relaciones son para construir, no para destruir

Escorpión

En lo laboral tendrás buenas noticias esta semana que comienza, por fin te cambiarás de trabajo pero tienes que adaptarte a las condiciones que te imponen. No tiene caso enfrentarse a un orden de las cosas que te rebasa.

En cuestiones del amor recibirás un regalo de parte parte de un nuevo amor el cual llenará tu día de alegría. En cuestiones de salud cuida de tus pulmones, trata de ir con tu médico porque será tu punto débil.

Sagitario

En lo laboral debes aprender de tus errores, cuídate de las malas inversiones, no las repitas, pero recuerda que debes cometer errores primero para poder distinguirlos en el futuro y no volver a caer en ellos, si ya los cometiste ahora cuentas con un poco más de sabiduría para hacer dinero.

En el amor, si esa persona no te valora y no quiere nada contigo, trata de ya no rogarle, recuerda que el amor se da, no se obliga; en estos días te va llegar alguien del signo de Aries, Géminis o Leo que hablará de amor verdadero contigo.

Capricornio

Es momento de que te preocupes por tu salud, nadie hará por ti lo que tú no hagas, así que deja de delegar el cuidado de tu salud tanto mental como física, debes de sacar de tu mente todo pensamiento negativo que te haga daño o te conduzca a caer en los mismos errores.

No juegues con tus sentimientos ni los de tu pareja pues en cuestiones del amor mantendrás a tu pareja actual, pero sueles fastidiarte y salir con más personas sin terminar tu relación, eso hace que siempre vivas confundido aprende a ser fiel y aclara tus sentimientos.

Acuario

En el trabajo puede ser un buen día pues te consultarán sobre un tema del que eres experto y eso te abrirá nuevas oportunidades pues tu solución va a ahorrar tiempo y dinero a tus superiores, pero no trabajes gratis, debes recibir el reconocimiento por tus labores.

En el amor comprarás boletos de avión para irte de viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de tu vida son cuando los disfrutas con la persona indicada.

Piscis

Prepárate para emociones pues este día puede que tengas una pérdida, no muy grave, pero debes tomarlo como lo que es: una advertencia de que es hora de mejorar tus controles y de poner el foco en lo que importa.

Deja de negarte al amor, abre tu corazón, ya no busques razones para no estar enamorado. Cuida más de tu salud, no esperes que un síntoma te haga tomar las medidas pues puede que tu salud empeore por dejarla como una de tus últimas prioridades. Es bueno ahorrar, pero trata de no quedarte con el antojo y comprártelo, recuerda que para eso trabajas.

