¿Tienes más de 30? Estos TIPS te harán lucir más JOVEN

Si acabas de cumplir los 30 años de edad lo más seguro es que quieras conservar su apariencia joven, esto lo puede realizar siguiendo unos consejos de moda. Pero esto no es lo único, pues deberás seguir algunos consejos como una dieta balanceada, 20 minutos de ejercicio al día, lo que no solo te dará belleza sino también buena salud.

Para seguir luciendo jovial no es necesario invertir mucho dinero, solo es necesario revisar bien su armario para saber que tipo de prendas te harán ver más joven. En caso de no contar con este tipo de prendas, estos consejos te serán muy útiles la siguiente vez que consigas una prenda cumpla con el objetivo.

Estos son algunos consejos para lucir más joven. Saca provecho de tu belleza para que logres cautivar en todo los lugares a los que asistas.

Vestidos

Aunque no lo parezca son una de las mejores opciones para verte mucho más juvenil, pero no es necesario portar uno demasiado corto, ya que esto podría ser perjudicial. Evita colores muy llamativos y que no sean más largos de la rodilla. Procura que tampoco contenga un escote.

Sacos

En toda edad, esta prenda otorga formalidad al evento. Los puedes combinar con unos jeans de mezclilla o hasta con algunos vestidos. SI lo que buscas es algo más discreto podrías optar por tonos mate, estampados o hechos de cuero.

Playeras

Es bueno seguir utilizando las playeras con estampados, pero ten en el radar las playeras sencillas de colores neutros como blanco, gris y negro. Esta prenda la podrás combinar con unos jeans o alguna falda.

Accesorios

Procura que sean los más sencillos. En caso de abusar podrás tener un aspecto mucho mayor. De esta manera podrás lucir algunos collares pero no muy cargados, el objetivo es verte juvenil.

Botines

Los botines hacen que tengas un aspecto juvenil. Es claro que algunos son más favorables, trata de que sean con algunos centímetros arriba del tobillo, es preferible que cuenten con algún accesorio. Puedes utilizarlos de cualquier color, no te limites al negro.

Con información de Soy Carmín.

rcb