7 Canciones para dedicar a tu ex y pedirle que vuelva

Puede que tus amigos que te digan que no vale la pena que llores por tu ex; puede ser también que estés saliendo con alguien más, pero el recuerdo de esa persona permanece y por más que quieras, es muy difícil no pensar o incluso recordar cuando estuvieron juntos. No está mal que así sea, y lo mejor que puedes hacer es expresar todo lo que sientes y llevas dentro para que no se convierta en una pesadez.

Muchas películas aluden a estas situaciones, en donde un chico o una chica quieren regresar con su expareja porque fuer ahí donde encontraron el amor y se sintieron queridos o queridas. Desde filmes noventeros como 'Say Anything' o 'My Best Friend Wedding', donde vimos a una Julia Roberts desesperada por reconquistar al amor de su vida quien está próximo a casarse. Incluso producciones más actuales como la serie mexicana 'Soy Tu Fan', que tras varios capítulos tomó un camino distinto, pero la premisa era la misma: extraño a mi ex.

A veces las palabras no nos alcanzan para expresar lo que queremos decir, o puede que tengas miedo de pedirte a tu ex que regrese, por ello buscamos en una larga lista de canciones y seleccionamos las que mejor podrían declarar tu amor por esa persona que se alejó y quieres que vuelva.

Canciones para dedicar a tu ex

...Y decirle que vuelva, porque ya no puedes con esta agonía.

Soda Stéreo, "Trátame Suavemente"

Esta canción de la agrupación argentina puede ser una de las más famosas que tienen los músicos y que sin duda, se adecúa perfectamente a situaciones como la que explicamos. Se trata de una clemencia para que una mujer baje sus prevenciones, y se entregue a un amor más suave, sin complicaciones que no son necesarias cuando se ama de verdad.

Blink 182, "I Miss You"

Uno de los himnos de la generación de los 90, este tema como su nombre lo dice, habla de una persona que extraña al amor de su vida. Explica que hay una crisis en la relación que los une y en un tono romántico pero también triste, Tom y Mark dicen: "Te extraño, me siento solo sin ti".

Radiohead, "True Love Waits"

Aunque se ha considerado la canción más triste de la agrupación británica, lo cierto es que esta bella melodía explica que a pesar de toda adversidad, el verdadero amor siempre florecerá. Aunque existan problemas, complicaciones, el amor lo puede todo. La canción, a pesar de que la estrenaron en conciertos en vivo, fue grabada y lanzada de manera oficial hasta su último álbum 'A Moon Shaped Pool' del 2016.

Belinda, "En El Amor Hay Que Perdonar"

Si eres de un estilo más latino y por otra parte, el rompimiento fue algo que tú causaste, esta canción es la ideal, pues la diva del pop explica que si hay amor, entonces hay perdón. El video, cabe precisar, fue grabado en las playas de México, y se dice que el tema realmente fue compuesto para una expareja de Belinda.

Bad Bunny, "Si Veo a Tu Mamá"

Uno de los temas más nostálgicos que nos ha dado el puertorriqueño. Esta canción refleja la constante duda por saber si tu ex ya sale o está con alguien más, y de no ser así, entonces puede haber un reencuentro entre ambos.

Black Eyed Peas, "Missing You"

Esta agrupación lanzó uno de sus mejores materiales en 2013, teniendo a "Missing You" como la canción más melodramática pero que el ritmo no permite que te deprimas, pues contiene muy buenos beats. Y si piensas en tu ex toooodo el tiempo, seguro te identificarás con lo que Fergie nos dice a lo largo de esta melodía "No puedo estar otra noche sin ti".

Lenny Kravitz, "It Ain't Over Till It's Over"

El tema fue compuesto por Kravitz en su vivienda que tenía en Los Ángeles. El cantante explicó que las notas están inspiradas en la famosa banda de soul, Earth, Wind & Fire; la canción evoca a su esposa Lisa Bonet, de la que se estaba separando cuando la lanzó. Con esta melodía, el cantante buscó reconciliarse con la mamá de Zoé Kravitz, diciéndole "Esto no se acaba hasta que se acaba."



¿Qué otras canciones que conoces podrían integrarse a nuestra lista?

snd