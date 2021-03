¡Mochilazo! Visita el Jardín Surrealista de Edward James por menos de 3 mil pesos

Si eres de la personas que gustan de los viajes largos, llegar a un lugar increíble y explorar lo más profundo de la naturaleza, el "Jardín Surrealista de Edward James" es totalmente para ti, y obligado a visitar durante la primavera, ya que nuevamente su vegetación vuelve a florecer, a cual, está ubicada en el San Luis Potosí.

Lo que te esperará en este lugar además de las miles de paisajes que puedes fotografiar, son las esculturas que están escondidas entre la selva del Pueblo Mágico de Xilitla, misma que ha convertido en un atractivo para los turistas, por la experiencia que ofrece a costos muy accesibles.

Para hacer este recorrido por la Huasteca Potosina, debes seguir estos consejos para y valorar si realmente vale la pena hacer un recorrido de casi ocho horas para visitar un lugar paradisiaco.

¿En carro o autobús?

Sí, así como lo lees, en carro o autobús, ya que para ir a este lugar en avión, el vuelo redondo lo estarías pagando en alrededor de 2 mil 749 pesos o más, dependiendo la aerolínea, lo que supera el presupuesto que se tiene de menos de tres mil pesos, esto sin alimentos ni hospedaje.

Coche

Para llegar en AUTO, son aproximadamente 87 kilómetros de camino, y la mejor opción es irse por la carretera Querétaro-San Luis Potosí, basta con poner Google Maps y te llevará hasta tu destino, sin embargo, para hacer este recorrido en menos tiempo, no deberás entrar por la capital de San Luis Potosí, ya que eso solo te alentaría y te desviará del destino.

Noticias Relacionadas TOP 6 de Videojuegos con viajes en el tiempo que todo gamer conoce

Por ello, deberás seguir todos los letreros hasta llegar a Ciudad Valles y ahí, seguir por la carretera México-Laredo dirección a Tamazunchale. El tiempo de llegada son de aproximadamente ocho horas de viaje con un costo de mil 400 pesos del gasto de casetas de ida y vuelta.

Autobús

Pero, si lo tuyo es no estresarte y disfrutar de un viaje largo, deberás salir de la Central de Autobuses del Norte, ubicada en la alcaldía, Gustavo A. Madero sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas. Después, compra tu boleto directo y sin escalas a Ciudad Valles.

Recuerda que es un viaje de más de seis horas, por lo que debes asegurarte de ir muy cómodo y revisar las líneas que ofrecen asiento confortables y que tengan una película para ir disfrutando durante tu viaje. El costo del boleto redondo, podrás adquirirlo desde 600 pesos por persona. El tiempo de llegada a tu destino es de aproximadamente 10 horas con 20 minutos.

Ya llegando a la terminal de autobuses de Ciudad Valles, toma uno que te lleve al pueblo de Xilitla, el cual, el precio del boleto sencillo es de 132 pesos, y el recorrido es de aproximadamente dos horas.

Ciudad Valle | Jardín Surrealista de Edward James

En la Huasteca Potosina, crecen diversas especies de flora, siendo las principales las orquídeas, representando con más de 30 esculturas de concreto este jardín surrealista de Edward James.

Toma tu cámara o tu celular y prepárate para buscar la toma perfecta de estas esculturas en las cuales algunas piezas que no debes perderte son la de "El Cinematógrafo", "Camino de los 7 pecados capitales", "Palacio de bambú" o "La casa de los pericos”, además, de no olvidar visitar Las pozas, en donde encontrarás hermosas cascadas y espacios destinados para nadar en aguas dulces de color turquesa, sin embargo, esto no es un balneario, por lo que los alimentos están fuera.

Precio de la entrada

El costo de la entrada al público general es de 70 pesos, abierto de lunes a domingo los 365 días del año, en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Recomendaciones

Lleva ropa ligera; gorra y gafas para el sol, playera de algodón, shorts, repelente para mosquitos si no quieres que te devoren, y zapatos cerrados que la suela no sea lisa si no quieres resbalar en el camino. El clima casi siempre es húmedo, por lo que estarás sudando todo el tiempo.

GASTO POR PERSONA

El gasto individual, del viaje redondo desde la Ciudad de México hasta Jardín Surrealista de Edward James, es de dos mil 600 pesos. Sin incluir los alimentos y con hospedaje cerca de la zona por una noche.

Con información de medios

DRV