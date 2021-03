TEST: Descubre si eres el peor es nada de tu crush

Estar enamorado es una de las cosas más fantásticas que le pueden pasar a alguien; sin embargo, a veces esta sensación impide ver las cosas con objetividad y que se le pongan atención a ciertos detalles.

De esta manera, muchos suelen cortejar a otros sin que esto los acerque de tener una relación romántica o siquiera un encuentro casual. En ocasiones, incluso, se culpa a la otra persona por no fijarse en lo que se siente por ella, lo cual es además injusto.

En lugar de pasar años y años tratando de conquistar a tu crush, primero se debe determinar si no has pasado la línea del amigo con él o ella o si esta persona te ve únicamente como una forma de entretenerse cuando no tiene algo mejor que hacer.

Antes que nada, el mejor consejo cuando te gusta alguien es acercársele, mantener contacto por algún tiempo y plantearle que sientes una atracción hacia él o ella.

En caso de que su reacción sea negativa, no se debe de forzar la situación. Lo mejor es valorar si aún es buena idea contar con su amistad, aunque lo mejor en la mayoría de los casos es alejarse un tiempo para evitar que los sentimientos se vuelvan confusos para ambos. Antes de dar el importante paso de declararte, es bueno conocer algunos elementos que te permitirán definir si tu crush tiene interés por ti o no.

1.- ¿Cuándo le envías un mensaje te responde o solamente te contesta con monosílabos y emojis?

Muchas personas tienden a centrarse en ellas, por lo que cuando alguien que no les interesa les habla tienden a buscar acabar con la comunicación de manera rápida. Mientras más preguntas te haga una persona significa que estará más interesada en ti.

2.- Cuando hablas con él o ella de frente ¿deja lo que está haciendo o sigue con el celular en la mano mientras te responde?

Si una persona no suele darte un tiempo para charlar podría significar que no tiene ganas de ser tu pareja. Esto no significa que deba estar prendada de ti todo el tiempo que estén juntos.

3.- ¿Busca salir contigo y pasar tiempo a solas?

Las personas suelen buscar estar cerca de quienes les gustan, así si tu crush se la pasa invitándote o aceptando a ir a lugares que tú le proponer podrías estar cerca de la línea entre la amistad y el amor.

4.- ¿Te invita a hacer algo junto con ella y sus amistades?

Este punto tiene mayor validez cuando se trata de personas a las que tú no conoces. Muchas personas suelen usar a sus amigos como monitores para determinar si el chico o la chica de sus sueños es apto para ellos.

5.- ¿Te pide salir o hablar sin anticipación?

Pese a que puede considerarse una señal de que en verdad quiere algo contigo, el contactar o buscar a una persona de la nada también puede denotar aburrimiento, así que debes evaluar si tu enamorado o enamorada se vistió como para llamar tu atención, el lugar que eligió e inclusive las palabras que usa para pedirte las cosas.

6.- ¿Se interesa en lo que tienes que decir?

Si le gustas a otro ser humano, éste buscará saber más de ti, de tus gustos y necesidades, así que si sales con alguien que te da evasivas, no contesta tus mensajes o no te pregunta nada, es posible que te estén bateando sin que te estés dando cuenta.

7.- ¿Si rechazas una invitación suya le da igual?

Cuando alguien que queremos cerca no puede o no quiere salir con nosotros solemos decepcionarnos, así que si tu crush te invita a algún lado y no muestra ningún lamento, puede que no tengas futuro ahí.

GDM