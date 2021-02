Belleza: Shampoo en seco, ¿es bueno o malo para el cabello?

Aunque es un producto que lleva muchos años de uso, en los últimos años se ha popularizado por su forma fácil de utilizar. El shampoo en seco tiene muchos beneficios, pero quizás te preguntes que tan bueno o malo es usarlo en tu cabello y si puede causarte problemas.

Hay estilistas que recomiendan no lavar el cabello a diario, pero la frecuencia varía en relación a la cantidad de grasa que produce la piel cabelluda, por lo que si tu pelo es seco o ha sido sometido a procesos químicos, debes lavarla con menos frecuencia, y para estos casos el shampoo en seco puede ser una excelente opción.

Es un producto que sirve para lavar el cabello sin usar agua, está hecho para absorber los aceites, grasa y sudor, dándole al pelo una apariencia de limpio, además incluye fragancias que favorecen el efecto de frescura. Se puede encontrar en diferentes presentaciones, como el spray, mouse o talco.

En caso de tener el pelo teñido, te servirá para que el color dure por más tiempo. Foto: Pexels​​​​​​

Consejos para su aplicación

El shampoo en seco no sustituye al lavado

Sólo debes aplicarlo en la raíz, no por todo el cabello

Se aplica a una distancia de 15 cms

Dejar que actúe de 2 a 5 minutos

Masajea tu cuero cabelludo con movimientos circulares

Cepíllalo para evitar tener residuos blancos

¿El shampoo en seco, es bueno o malo?

De acuerdo con algunos especialistas, el shampoo en seco no es malo. Lo que no es sano para el cabello es no lavar el cabello, pues a la larga habrá una acumulación de producto y suciedad en la piel cabelluda. Lo que podría ocasionar la caída del pelo.

Los ingredientes que contiene el shampoo podrían terminar quedándose en la piel, y en caso de que se acumule se produciría foliculitis, un tipo de infección bacteriana que sucede en cada folículo del cabello. Por ello, se recomienda que no usar el producto más de dos días seguidos.

Lo mejor es seguir utilizando el shampoo en seco solo en emergencias, y no que se vuelva parte de tu rutina diaria de cuidado y lavado del cabello.

kyog