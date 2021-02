¡Viaja por Latinoamérica! 4 países baratos para visitar

Debido a la pandemia, el turismo se ha visto muy afectado. Los viajeros no quieren arriesgarse al comprar boletos y que sus planes sean suspendidos a causa de las restricciones de vuelos o bien, se queden varados en un país lejano. Sin embargo, una alternativa podrían ser los países de Latinoamérica, los cuales tienen medidas sanitarias menos restrictivas.

Otra de las ventajas de viajar por Sudamérica es que los turistas no tienen que hacer grandes inversiones, pues no sólo los vuelos son baratos, sino que también visitar sus ciudades no es nada costoso. Aquí presentamos cuatro lugares que deberían de estar considerando si quieres salir el país y visitar nuevos lugares.

1. Bolivia

Este país es uno de los más baratos de Sudamérica, pero no por ello el menos atractivo, pues en la ciudad de La Paz, el Lago Titicaca y el Salar de Uyuni ofrecen experiencias inolvidables para los viajeros.

El rango de precios de alojamiento en esta nación es muy amplio. Es posible conseguir habitaciones privadas por alrededor de 100 pesos mexicanos por noche, como siempre, esto depende de la zona y el tipo de hotel u hostal en el que se quiera albergar.

El transporte y la comida también son muy económicos, por lo que si vas de mochilero podría ser una gran opción.

Foto: Instagram @satoriwil

2. Paraguay

Paraguay es el destino menos visitado del continente, es por eso que es una de las mejores opciones, ya que además de no ser muy costoso, la ausencia del turismo masivo permite a los viajeros tener una grata experiencia en la nación.

Uno de los principales atractivos es su gente, pues es un pueblo hospitalario y sumamente agradecido con los turistas que se acercan a conocerlo.

Los hosteles más baratos en las ciudades más grande como son Asunción, Encarnación o Ciudad del Este están en más de 150 pesos mexicanos, sin embargo, hay varias opciones, como llevar tu carpa y colocarla en las zonas naturales de El Chaco, El Pantanal, el Lago Ypacaraí o las Dunas de San Cosme y San Damián.

3. Perú

Perú es uno de los destinos preferidos de los latinoamericanos, esto debido a que tiene una de las siete maravillas del mundo Machu Picchu. Sin embargo, esto no es lo único que ofrece este lugar, pues también está el oasis natural de Huacachina, la ciudad de Arequipa, las misteriosas Líneas de Nasca y la Isla de los Uros en el Lago Titicaca.

La oferta de alojamiento en los principales destinos turísticos de Perú es muy amplia. Se pueden encontrar camas en hostels por alrededor de 100 pesos y hasta habitaciones dobles por más o menos 200 pesos.

Costa Verde Miraflores, Lima, Perú Foto: @enigmaperu

4. Ecuador

Ecuador puede sonar costoso ya que su moneda son los dólares, sin embargo, ofrece actividades a precios muy accesibles. Si bien los gastos diarios pueden ser un poco más elevados que en Bolivia y Paraguay, igualmente se trata de uno de los países más baratos de Sudamérica para viajar.

Se puede encontrar hospedaje por lo equivalente a 200 pesos mexicanos en Quito, Cuenca o Montañita, pero los precios suelen subir en Guayaquil y otras ciudades más grandes.

mfa