¿Es correcto llamar LECHE DE ALMENDRAS a esta bebida?; te despejamos la duda

En el marco del día internacional de las Almendras. Haríamos mal si no te aclaramos la gran incógnita de esta peculiar bebida. Es común, refinada, pero hay un debate entre si se le debe considerar leche, o no. Muchos piensan que no, pero hay un gran número de personas que piensan que sí.

Sin embargo, los científicos y expertos no someten los nombres a votaciones, por lo que incluso ya Yakult, la marca japonesa más famosa de una bebida láctea desnatada, ya dijeron que pese a lo que muchos digan, es incorrecto llamar "Leche de almendras" a las bebidas a base de arroz, soya o almendras.

Según la normatividad mexicana, la leche es la secreción natural de las glándulas mamarías de los mamíferos y sus propiedades nutrimentales hacen de esta un alimento insustituible para el ser humano, pues se considera un alimento completo por su contenido de carbohidratos, proteínas y lípidos (grasas), además es buena fuente de vitamina A y D, y minerales como calcio y fósforo.

¿Son un buen sustituto?

No. A pesar de su aspecto similar, las bebidas vegetales no tienen el mismo aporte nutrimental, que la leche de vaca, pues presentan bajo contenido en energía, proteína, calcio y vitaminas

A todos los consumidores de estas bebidas como parte de una alimentación variada, se les recomienda elegir las que estén fortificadas con vitaminas y/o minerales para que puedan obtener un mejor aporte de estos nutrimentos, sin embargo, no en todas las bebidas comerciales se añade proteínas, calcio, vitamina D, etc.

Ver a las bebidas vegetales como un alimento más y no como sustitutivo de otro, forja una visión que podría ayudar a enriquecer la alimentación y mantener un buen estado de salud.

