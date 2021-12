Estos 3 condimentos navideños ayudan a la memoria, el estrés y el sueño

A pocos días de celebrar la Navidad, cientos de familias ya preparan la cena y las guarniciones para vivir una de las fiestas más esperadas del año. Sin duda los sabores y aromas de esta época son únicos y, de acuerdo con la Universidad de Harvard, algunos de ellos son buenos para la salud del cerebro.

La investigadora Uma Naidoo dio a conocer en un artículo que algunos condimentos y especias " contienen nutrientes que agudizan la memoria, reducen el estrés o mejoran el sueño, entre otros beneficios". Estos tres condimentos suelen incluirse en los platillos navideños para darle un toque especial, pero, como un extra, son también un componente "seguro de la dieta humana y prácticas tradicionales de salud".

Antes de revelarte los nombres queremos señalar que la Universidad de Harvard no recomienda el consumo en grandes cantidades de estos productos. Un punto a su favor es que estas especias no suelen consumirse así y " no causan efectos secundarios indeseables para la mayoría de las personas cuando se usan como parte de una dieta normal".

Condimentos buenos para esta Navidad

Canela

Un estudio de Nutricional Neuroscience dio a conocer que la canela demostró ayudar en el deterioro cognitivo y daño cerebral generado por el estrés oxidativo. "Los beneficios cerebrales asociados con el consumo de canela en humanos incluyen inflamación reducida, memoria mejorada , mayor atención y procesamiento cognitivo mejorado", escribió la investigadora. Este se puede consumir en el café, avenas o panes para darle un sabor y aroma particular.

Nuez moscada

Este producto, que encuentras en casi todas las cocinas, es extraído de un tipo de hoja perenne autóctona de Indonesia y ha demostrado mejorar el estado de ánimo, aliviar el dolor, relajar los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial. "Algunas investigaciones sugieren que un nutriente que se encuentra en la nuez moscada puede ayudar a retrasar el deterioro cognitivo en personas con enfermedad de Alzheimer", además de estimular el sueño, escribió Naidoo. Generalmente, este polvo se utiliza en productos horneados y guisos, aunque también se agrega al arroz integral o en la crema batida.

Clavo de olor

Investigaciones han dado a conocer que el clavo de olor, hecho con capullos de flores secos, demostró ser un agente antiinflamatorio y antimicrobiano natural. "Se ha demostrado que un compuesto que se encuentra en el clavo de olor es 29 veces más poderoso que la aspirina para ayudar a prevenir los coágulos de sangre", explica el artículo. Este condimento suele ser utilizado en productos horneados, granos cocidos, sopas de frijoles y chile, puré de manzana, batidos y cereales cocidos.

