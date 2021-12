¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas en 2022?

Estamos a tan solo unos días de comenzar un año más y como muchos tu también tendrás muchas interrogantes de lo que va a pasar: ¿Será bueno? ¿Será mejor que éste? ¿Cómo va a estar? Casi todos nos hacemos este tipo de preguntas sin tener ninguna respuesta clara.

En la actualidad, muchas personas esperamos y pedimos para que nos sucedan cosas buenas, normalmente le deseamos a los demás lo mismo, pero en la mayoría de los casos con una actitud despreocupada, de espera, de pasividad.

Me parece, que hoy más que nunca tenemos que hacer un cambio de chip, pasar a un modo más proactivo que reactivo, darle mayor énfasis al “sentido” que al “sentir”, tener un significado de la vida, darle uno a la nuestra y dejar a un lado tanto sentimentalismo.

Sin embargo, no podemos perder el enfoque de aquello que es importante en nuestra vida, aquello que le da sentido a nuestro vivir, no es sencillo ante las tribulaciones, antes las crisis o cambio de planes inesperados. Para ello debemos darle mayor importancia a las cosas que son trascendentes y no tanto a las que son dinámicas y suceden constantemente.

Otra forma de no perder el rumbo de nuestro plan de viaje, es distinguir aquello que esta en nuestro interior, lo que depende solo de nosotros mismos y aquellas circunstancias que no podemos cambiar ni alterar, las que son externas a nosotros, solo así podremos mantener la ilusión en aquello que nos planteamos y así lograr que sucedan.

Es por eso que para este 2022, te invito a que actualices tu plan de vida, al igual que actualizas periódicamente tus dispositivos electrónicos para que sean funcionales y puedas aprovechar todas las ventajas que te ofrecen, es necesario para tener lo que anhelamos.

Este año que inicia podemos hacer que sea el mejor, podemos hacer que todo lo que nos suceda nos acerque mas a ser felices, independientemente si es bueno o no lo es, si es lo que esperábamos o no, todo dependerá de la forma como lo interpretemos, eso si está en nuestras manos, a nuestro alcance, esta en nuestra capacidad de elegir para lograrlo.

Te comparto algunas claves para lograr que el 2022 te sucedan cosas buenas.:

Tener una plan de vida: Se dice que “hay que soñar en grande y luego actuar en pequeño” y esta es la esencia de un buen plan de vida. Fijar prioridades, reconocer lo que nos ilusiona y trabajar día a día para conseguirlo, “sin prisa, pero sin pausa”.

Fijarte más en lo importante y menos en lo urgente: Todos tenemos una agenda casi llena, pero ¿de qué esta llena?, ¿de cosas urgentes o importantes?. No podemos seguir viviendo al día, tú puedes encontrar ese balance para no llegar a tener una vida vacía de contenido, de significado.

Llenar tus días de sentido: Leon Daudi decía “es curioso que la vida, cuanto más vacía ,más pesa”. Efectivamente, tenemos que lograr llenar nuestros días de contenido valioso, importante, trascendente.

Enfocar nuestra vida: El activismo en el que vivimos nos hace perder el enfoque de las cosas que nos ayudan a vivir nuestra vida de forma plena. Son muchas las cosas que tenemos que hacer a diario, son muchas otras las que otros quieren que hagamos y en ocasiones, las menos, las que nosotros hacemos por que queremos. No nos perdamos gastando nuestra energía en cosas sin importancia y que nos alejan de nuestro plan de vida.

Como puedes ver, este próximo año puede ser un muy bueno para todos, podemos ser más generosos y darnos a los demás, podremos descubrir la grandeza oculta de nuestro interior, nuestra fortaleza y optimismo.

¡Bienvenido 2022!

Soy Sergio Cazadero

