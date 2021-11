Síntoma de cáncer de pulmón en los pies: la señal poco conocida que no debes pasar por alto

El cáncer de pulmón es un tumor maligno peligroso debido a sus altos números de mortalidad. Además, es importante resaltar que los síntomas del cáncer son casi nulos en las primeras etapas y una vez que aparecen es porque la enfermedad es casi irreversible. Aunque también hay una señal que puede actuar como indicador temprano y en consecuencia se podrá iniciar un tratamiento temprano. Esta alarma se presenta en los pies.

El diagnóstico temprano del cáncer de pulmón es fundamental debido a que se podrá reconocer la afección e iniciar un tratamiento específico. Sin embargo, los síntomas del cáncer no facilitan esta temprana detección ya que no se revelan hasta que el tumor esté en un grado avanzado. Cuando las señales comienzan a aparecer, el pronóstico no es alentador porque la enfermedad ha avanzado, causando metástasis en algunos casos.

Entre los síntomas del cáncer de pulmón más habituales se destacan aquellos que afectan al pecho o a la garganta, tales como la tos o el dolor de pecho. Pero investigaciones recientes han detectado que puede haber una señal que se manifiesta en los pies. Se trata de un dolor en el talón el que podría encender las alarmas y ayudar a detectar de forma temprana el cáncer de pulmón.

Este dolor se origina por un coágulo de sangre que se presenta en los pies de la persona que padece cáncer de pulmón, situación generada por una metástasis del aparato respirador. Asu vez, hay otros síntomas del cáncer que se presentarán una vez que la enfermedad avanzó: tos persistente a lo largo de tres semanas; infecciones en el pecho; sangre al toser y abrupta pérdida de peso.

Foto: Pixabay

Cuando aparecen estos síntomas del cáncer, particularmente en los pies, es menester acudir a médico. Mientras más temprano se inicio el tratamiento, mayores esperanzas de vida tendrá la persona que padezca el cáncer de pulmón.