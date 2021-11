Pecas falsas: 3 claves para que luzcan naturales

Las pecas constituyen un canon de belleza que se ha modificado a lo largo de la historia. Es que en las décadas del 40 y 50, todo aquel que tenía estas marcas en la piel era mal visto y, como consecuencia, se ocultaba para no ser blanco de risas y burlas. Sin embargo, con el correr de los años, distintas pioneras de la moda coincidieron en que las pecas son características claves dentro de la hermosura que un rostro puede presentar, es por eso que millones de personas iniciaron un proceso de aplicación de estas marcas, falseando los hechos y luciendo una apariencia que no es la que le corresponde.

En consecuencia, está práctica quedó consolidada y en el presente tener pecas falsas es algo completamente habitual. Aunque lo cierto también es que para algunas personas estas marcas de la piel no son rasgos de belleza, por lo tanto no las potencian en sus looks. Pero otras personas harán hasta lo imposible por tener estas acumulaciones de pigmento de coloración parda, redonda y no uniforme.

También conocidas como efélides, estas marcas resaltan en mujeres con piel blanca y se intensifican ante la exposición solar, logrando rasgos característicos en la persona. En este sentido, si sos devota de las pecas, te enseñamos cómo lucir unas falsas e integrar este canon de belleza tan peculiar. La primera de las claves reside en la utilización de un delineador a prueba de agua, debido a que hay pieles que absorben el blush, el iluminador y la base. Es por ello que especialistas sugieren utilizar un delineador a prueba de agua de color café y sellarlo con un fijador.

Otra de las opciones es usar un esfero para marcar las pecas, siendo una solución rápida y eficaz. El truco estará en aplicar el producto en zonas de la cara aleatorias y de forma veloz para que no se vean simétricas ni exactas, ya que la perfección desnudará la falsedad de los hechos. Por último se deberá cepillar suavemente para difuminar el pigmento.

Foto: Pixabay

La tercera de estas claves para lucir pecas falsas y causar belleza, pone énfasis en la utilización de un autobronceador que harán que las pecas duren hasta una semana. Acá se deberá mojar con brocha que tenga bronceador líquido y no aplastarla. Luego se deberá colocar sobre la piel limpia con minúsculos golpes y no repetir.