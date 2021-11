Tres señales en una BODA que revelan que un MATRIMONIO no durará

Los matrimonios y las bodas son uno de los momentos más importantes en las vidas de las personas. Cada pareja lo hace conforme a como lo han soñado y dependiendo de los gustos que tienen. Algunas son muy espectaculares y otras son muy sencillas, pero es claro que es un momento de verdadera felicidad que comparten con la familia y los seres más queridos.

Y aunque la idea es que el matrimonio dure para toda la vida, muchas circunstancias pueden hacer que esto no suceda. Problemas económicos, diferencias personales, problemas con las familias políticas o infidelidad pueden ser uno de los tantos culpables que este feliz momento termine en una separación.

Por eso, en redes sociales se ha hecho viral un video en el que una fotógrafo revela tres señales claras que advierten que la relación que se está haciendo legal con el matrimonio, terminará antes de lo deseado. Este polémico clip explica las cosas que suceden en una boda y que, poniendo atención, pueden ser una clara señal de alerta.

Tres señales de alerta que te puedes encontrar en una boda

FOTO: Archivo

Señales en una boda que predicen el fracaso en el matrimonio

Esta mujer que ha estado en cientos de fotografías explicó cuáles pueden ser tres señales a las que hay que poner atención durante una boda. Éstas pueden ser un presagio de que la relación pueda ser menos duradera de lo esperado y pudiera terminar en un divorcio. Las señales son muy claras y se necesita ser experto para darse cuenta:

1.- La primera es que uno de los novios se tomé muchas fotografías con otras personas, pero sin su pareja. Es decir, se pueden contemplar las fotos con los papás o con los mejores amigos, pero más de cinco o seis fotos sin la pareja puede ser una señal que genere sospechas. Aunque los novios quieren estar con todos los invitados, se debe hacer en pareja y no cada quien por su lado.

2.- El segundo es que la dama de honor o el padrino del novio hagan un brindis, pero no hablen mucho del otro novio y sólo lo hagan sobre su amigo o amiga. Esto puede representar que quieren decir algo malo, pero prefieren evitarlo o que simplemente no tienen nada que decir de la pareja. Esto indicaría, según la teoría de la fotógrafo, que la relación no es tan profunda como para que todos los asocien juntos.

3.- El tercero es que durante la boda, la novia o el novio pasa más tiempo con sus amigos o con sus padres que con la pareja. Es claro que los invitados están ahí porque son importantes para la pareja, pero este día se trata sólo de los novios. Lo tradicional es verlos juntos, solos. O, en su defecto, que vayan a visitar a los invitados, pero en pareja.

En ocasiones los matrimonios podrían no tener un final feliz

FOTO: Twitter

