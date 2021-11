¿Dónde hacer la prueba COVID-19 para viajar?

A estas alturas de la pandemia, no es secreto que para tomar algunos vuelos internacionales es obligatorio presentar una prueba COVID-19 negativa. Incluso, aunque haya personas con esquema de vacunación completo, existen destinos que piden ambos requisitos.

Estas condiciones deben presentarse en el aeropuerto de partida, antes de subirse al avión. La recomendación principal es llevar los documentos impresos y en digital para no tener ninguna dificultad al mostrarlas.

La prueba de COVID-19, debe realizarse con la anticipación solicitada por el destino al que se viaja. Debido a que los requisitos de cada país son distintos, se sugiere que todos los viajeros consulten previamente las características que deben cumplir sus pruebas. Si viajas con Aeroméxico, puedes consultar los requerimientos en el siguiente enlace https://vuela.aeromexico.com/rutas-y-comunicados-oficiales/.

¿EN DÓNDE HACER LA PRUEBA DE COVID-19?

Entre las pruebas aceptadas para viajar está la PCR, esta es sensible, lo que significa que logra encontrar la proteína más allá de la superficie del virus. La muestra se obtiene por hisopado nasofaríngeo en cuestión de minutos y los resultados pueden tardar un par de horas. La PCR da positivo aun durante los últimos días de la enfermedad.

También puede realizarse la prueba de antígenos, que identifica el virus cuando está en el pico de la infección, la toma también se obtiene por hisopado nasofaríngeo y, aunque no es tan sensible como la PCR no deja de ser confiable y los resultados se entregan significativamente más rápido.

La elección de qué prueba hacerse es 100% del pasajero, y probablemente sea tomada a partir del presupuesto asignado por viaje o de la seguridad que quiera tener ante la enfermedad. Estas pruebas se llevan a cabo por laboratorios especializados y certificados que lo comprueben, tal es el caso de JLN Labs, que ofrece servicio a domicilio pero también cuenta con sucursales en puntos estratégicos de la Ciudad de México. Es importante destacar que pruebas caseras no son aceptadas por los gobiernos de los diferentes países.

Ante la necesidad de los viajeros, JLN Labs en alianza con Aeroméxico, ofrece precios accesibles y entrega de resultados en tan solo 30 minutos para prueba de antígenos, y en menos de 8 horas para PCR. Si estás próximo a un vuelo internacional con Aeroméxico o Delta Airlines, entra a jlnlabs.com.mx/aeromexico-esp/ y revisa los costos y tiempos, encuentra la sucursal más cercana y acude sin necesidad de cita, o agenda tu cita a domicilio.

Los resultados se entregan por medio digital, con certificación y código QR en caso de que la aerolínea llegara a necesitarla. También puedes pedir tus resultados en español, inglés o japonés.