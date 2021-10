Mhoni Vidente: Horóscopos fin de semana del 29 al 31 de octubre; predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este fin de semana que va del 29 al 31 de octubre; mediante sus cartas del tarot, la adivina cubana te dice lo que le depara a tu signo del zodiaco esta jornada; prepárate para disfrutar de estos días y conoce lo que viene para ir en materia de salud, dinero y amor.

Aries

El primer signo de fuego es ser muy vanidoso y le gusta que lo volteen a ver y por eso te recomiendo una dieta llena de verduras junto con proteínas y sobretodo tomar mucha agua para que te mantengas en forma y lo fundamental para tu signo es caminar mucho para que tengas más contacto con lo divino y aparte te va servir para mantenerte en forma, recuerda que tu punto débil es el estómago y el intestino perezoso por eso es importante el comer más saludable y sobretodo tomar más líquidos.

Tendrás un golpe de suerte con los números 07,39; fin de semana de trabajar desde tu casa y poner un negocio propio para sacar un ingreso extra, recibas una invitación a una boda de un familiar; cuidate de problemas de infección de la piel; En el amor: un amor del pasado te busca para reclamarte un chisme trata de arreglar todo en paz; líquidas una deuda y eso te hará sentir mas tranquilo. Fin de semana de comprarle un regalo a alguien muy especial del signo de capricornio o acuario que son tu pareja ideal.

Tauro

Fin de semana de estar con mucho ánimo y buenas noticias alrededor de tu vida, recuerda que tu signo lo caracteriza el siempre estar feliz y este viernes decides salir con tu pareja y amigos a pasar un buen rato juntos; recuerda que tú eres el psicólogo del zodíaco porque siempre tiene el consejo ideal para que los demás se sientan bien así trata de comprarte un buen libro y aprender má; te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 15,66. Van ser unos días de extrañar un amor que se fue o está lejos trata de comunicarse y verás que estarás más tranquilo.

Te recomiendo que cargues algo de plata para que te quites todas la envidias y sea unos días lleno de buenas oportunidades, recuerda que necesitas organizarte mas en tus gastos y empezar ahorrar para un futuro.

Géminis

Fin de semana de saber perdonar y volver a comenzar, recuerda que no es buena guardar tanto rencor y es mejor vivir en paz con esa persona trata de llegar aun acuerdo y ya vivir un relación de pareja más estable; recuerda que tu signo le gusta mucho estar conociendo ciudades y países es el más viajero del zodiaco por eso date la oportunidad en este momento estar en paz y que en los mes de diciembre preparar ya tu nuevos viajes.

Te llega un dinero que no esperabas y decidas empezar ahorrar; ten cuidado con lo que comés y si bebes alcohol trata de medirte un poco; tus números de la suerte van ser 02,11 te llega un amor del signo de Capricornio o Leo a tu vida que va ser muy apasionado.

Cáncer

Viernes de estar con muchos pendientes de trabajo, recuerda que tu signo es el más trabajador y cumplido del zodíaco por eso siempre son jefes así trata de controlar tu carácter y terminar bien todos tus pendientes; ya no busques lo que no se va dar si esa persona no te corresponde es mejor ya terminar y empezar en otra parte.

Recuerda que a veces no es bueno no ser tan terco, recibas una compensación económica en estos días, recuerda que este domingo debes estar con puros pensamientos positivos para que estés rodeado de mucha buenas noticias, tus números de la suerte son 01,28.

Leo

Fin de semana de estar muy pensativo por lo que estás viviendo, recuerda que tu signo es así muy extremista a veces está muy alegre y otras triste pero eso te recomiendo que encuentres una equidad para que no tengas ningún problema emocional y decirle si al ejercicio que eso hace que se alimente tu espíritu y las buenas energías te rodean.

Viernes de junta de trabajo y estar con revisión de tus jefes trata de estar muy atento de todo lo que te pidan laboralmente para que no tengas ningún problema, te llega un dinero extra por la venta de un coche. A los Leo que están solteros les va venir un amor del signo de Aries o Virgo que va ser muy compatible contigo y recuerda que aprende a conocer a tu pareja poco a poco y no ser tan intenso en la relación, te viene un golpe de suerte con los números 02,19 y trata de usar mucho el color amarillo con rojo que eso te va ayudar a tener mas suerte en todo.

Virgo

Viernes de estar con mucha tareas pendientes y exámenes de tu escuela universitaria trata de administrar más tu tiempo para que después no te veas presionado; trata de ir con tu médico para que te hagan un chequeo de todo tu sistema de sangre para que te sientas de lo más saludable.

Te llega una propuesta de trabajo para los fines de semana solo trata de fijar bien tu salario para que después no tengas ninguna dificultad de pagos; haces unos cambios en cuestión de tu actitud y eso te va ayudar a estar mejor en cuestión de ánimo. Tu mejor compatibilidad para el amor es Cáncer y Escorpión que con estos signos encontrarás el amor verdadero. Trata de quitarte de tu vida los vicios y alcohol que eso no te va dejar nada bueno y empezar un régimen de ejercicio y alimentación para que veas de lo mejor; te viene un golpe de suerte con los números 05,44 y trata de usar más el color blanco que eso va estimular más tu suerte.

Libra

Tres días de suerte para tu signo así que no dudes en jugar los números mágicos que son 04,15 y usar más el color blanco y rojo que eso te ayudar a tener grandes premios en la lotería y juegos de azar; viernes de estar reacomodar todo lo que tiene en planes y saber que vas a reinventarte después de la pandemia.

Recuerda que tu signo necesita de una buena coordinación para que puedas realizar todo lo que necesitás para estar mejor, haces unos arreglos a tu coche, recibas una invitación por parte de un amor nuevo y recuerda que tu mejor compatibilidad va ser Aries, Cáncer así que no lo dudes y deja entrar el amor a tu vida , domingo de estar actualizando tu papelería de impuestos y pagos recuerda que tu signo es uno de los mas despilfarrador así que trata de empezar un sistema de ahorro para tu futuro.

Escorpión

Fin de semana de estar con mucha fuerza interior para salir adelante de cualquier contingencia ,recuerda que tu signo tiene el elemento el agua y eso te hace ser un luchador incansable de la vida, te viene una propuesta de negocio tu acéptelo que te va ir de lo mejor. Recuerda que el amor se da sin límites y no tiene que comprarlo así que no te de miedo de estar un tiempo solo y deja esa pareja que no es para ti y trata de siempre tener en tu mente que te merecés la persona ideal en su vida amorosa.

Comienza a tomar un curso de idiomas trata de siempre estar aprendiendo que eso le ayuda a tu signo a sentirse útil en la vida, te viene un golpe de suerte con los números 01,08, la luna es el regente de tu signo por eso te recomiendo salirte a caminar n las noches para que las energías positivas están fuertes en tu vida y tus facultades psíquicas se desarrollarán más en estos días.

Sagitario

Fin de semana de reacomodar tu casa y papelería personal recuerda que el signo de caracteriza por ser muy ordenado y siempre estar al día con sus pendientes, viernes de tener junta laboral para cambios de proyectos va ser un día muy intenso y con energías cruzadas así que trata de no pelear con nadie, sábado de tomar un curso de superación personal.

En el amor estarás conociendo personas muy compatibles con tu signo que eso te va levantar el autoestima, a los que están en pareja va ser un fin de semana de estar conviviendo mucho; te busca un familiar para pedirte un favor económico. Te viene un golpe de suerte el domingo con los números 05,91, recuerda que tu signo tiene un don especial para hacer dinero y buen ojo para los negocios así que trata de ya emplearte tu mismo.

Capricornio

Viernes de complicaciones en el ámbito del trabajo así que trata de relajarte y no caer en provocaciones de tus superiores recuerda que el capricornio tiene la mecha muy corta y eso lo hace explotar muy pronto así en este piensa dos veces lo que vayas a decir. Cuidate de problemas de huesos y caídas debes de ser más precavido.

Te viene un golpe de suerte con los números 12,45, recibe un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo, ya no te estrés por lo que dicen de ti recuerda que fue energía es muy fuerte y eso te ayuda a defenderte de las envidias; en el amor seguirás soltero solo conociendo personas pero sin compromiso. Te regalan una mascota. Recuerda que debes emplearte tu mismo en un negocio. La cualidad de tu signo es que eres el trabajador incansable y eso te ayuda a crecer más económicamente.

Acuario

Tu signo es más extrovertido y sociable del zodiaco, recuerda que el acuario su punto débil el espejo ósea la vanidad le encanta que todo los volteen a ver y que su pareja esté igual de atlética no le gusta la gordura ni verse mal, pero su punto débil es ser el mejor amigo o ser el peor enemigo nunca encuentran el punto medio y eso hace que siempre estés con en conflicto en tu contorno laboral y de amistades trata de cambiarlo para estar en paz.

Eres más deportista de todos los signos, recuerda que tu punto débil es la cintura exceso de grasa en el abdomen por eso en cuestión de alimentación trata de hacer una dieta de proteínas y tomar muchos líquidos saludables , tendrás un invitación a salir de viaje para el mes de noviembre, decidas comprometerte con tu pareja y llevar una relación sentimental mas duradera, tus números de la suerte para este sábado son 14,15, trata de ahorrar y no comprar lo que no vas utilizar son tiempos de guardar.

Piscis

Este fin de semana va ser de suerte para tu signo en todos los sentidos y más en cuestión de pareja estable es muy importante que te veas de lo mejor ,debemos recordar que tu signo es propenso a ser muy desordenado en la alimentación y que le gusta mucho los chocolates y pasteles y por eso necesita llevar un régimen de ejercicio más estricto y obligarte hacer mínimo dos veces a la semana una rutina de ejercicio donde tu te sientas cómodo y veas resultados en tu físico.

Sales de viaje para pasar con tu familia un tiempo, recibas un dinero que no esperabas por parte de un premio en la lotería con los números 01,24, te busca un amor del pasado para volver recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad así que no le digas no al amor, te hacen un regalo de útima hora que te va gustar mucho.