Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 12 de octubre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este lunes 11 de octubre preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, el dinero y el trabajo. Descubre qué tienen preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este lunes.

Aries

Este martes te espera mucha introspección. Cuida tu dieta, presta atención a tu familia y no olvides que ellos siempre están ahí para ti. Debes mostrarle a las personas que las valoras y las quieres. Se aproxima un dinero extra y con ello trata de pagar tus gastos obligados.

Usa sabiamente el dinero

Tauro

Mantener la calma es lo más difícil en momentos tan duros, por ello tienes que valorar a quienes siguen contigo y cuida tu salud para que tengas equilibrio espiritual. Vienen cosas importantes para ti y tu vida, cuídate de tu punto débil que es el oído y la garganta. Vendrán días pesados y llenos de trabajo, así que prepárate.

Ten paciencia y piensa dos veces antes de tomar decisiones

Géminis

Este martes será ideal para que armonices tu vida y tus pensamientos. Ten calma, nadie tiene nada contra ti, no te hagas ideas que no son tuyas. Entiende que tu cuerpo y tu casa son tu santuario, por eso trata de mantenerlos limpios de energías negativas. No invites a cualquiera a tu casa por que luego atraen energía negativa.

Ten cuidado con la energía negativa que puedan atraer malas compañías

Cáncer

Cuida tu actitud y aprende a valorar a las personas que están a tú al rededor. A veces los problemas son tan fuertes que nublan nuestra visión, a veces la vida tiene bajadas pronunciadas y tenemos que ser fuertes para afrontarlo. Deberás cuidarte en cuestiones de salud, por lo que debes de valorarte mucho más.

Valórate y así podrás ir evolucionando como persona

Leo

Trata de enfocar esa energía positiva en ayudar a los demás. Sé más creativo y no te apagues, no dejes que los problemas te superen y aprende a sobreponerte a la adversidad. En cuestiones amorosas todo pinta bien, enamórate y vive tu vida en pareja porque buena falta te hace. Tendrás muchas juntas laborales esta semana, así que administra bien tu tiempo.

Haz que tu tiempo rinda esta semana

Virgo

No dejes que el trabajo se apodere de ti y te llene de estrés. Sé que eres muy obligado a cumplir y dar todo de ti, pero no todo en la vida es eso, necesitas tiempo para ti y unos días de descanso. Son días de mucha unión en la familia y el noviazgo o la pareja, si tienes a un amor lejos, este regresará.

El amor podría volver a tocar a tu puerta

Libra

Continua tu mejor época del año, así que a disfrutar. Pero no te olvides de cerrar ciclos para que tu vida mejore, no dejes que este pasado arruine tu futuro, sana completamente y siempre ten pensamientos positivos esta semana. Aprovecha todas las oportunidades que se te presenten este martes pues, será un gran día.

Hoy llegarán muy buenas noticias a tu vida

Escorpión

El mejor consejo para este martes es no mentir, para no meterte en problemas que no son tuyos. Es muy importante que no digas nada que no te conste pues, podría traerte graves consecuencias. Tienes que cuidar tu carácter y tratar de no salir a todas las fiestas, esto no es todo en la vida.

Cuida tu salud y las cosas que dices a los demás

Sagitario

Será un martes lleno de buena vibra, trata de entender que todo pasa por algo y mejor tómalo como un aprendizaje de vida que te ayudará a madurar en tu vida. Cuídate mucho de la salud mental, mantente en calma y deja de pensar en cosas que no son, recuerda que no todo lo que piensas es real.

Cuida tu salud mental

Capricornio

Recuerda moderar tu intensidad en las relaciones. Mejor aprovecha ese calor interno para sacar adelante todos tus proyectos, elige bien a tus amigos y no dejes que te lleven a la perdición, deberás procurar mucho más a tu gente.

Cuida a las personas cercanas a ti y aprende a elegir de quién rodearte

Acuario

Cambios radicales este martes. Tienes mucho que mejorar en ti, relájate y deja que las cosas fluyan. Recuerda que las sorpresas en tu vida son continuas pero no abuses de tu suerte, no a todos les vamos a caer bien, mejor sigue cuidando tu energía. Un amor del pasado se aproxima.

Un amor del pasado podría regresar a ti

Piscis

Lo que un día fue, no será. Te viene un martes de muchos recuerdos y muchas cuestiones que no podrás controlar, ten calma y deja que todo fluya como debe. No te aceleres ni dejes que las presiones alteren tus nervios. Tu elemento es el agua, no dramatices o puedes provocar una tormenta.