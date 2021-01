Propósitos 2021: Consejos para cumplir tus metas anuales y no fallar en el camino

El comienzo de un año siempre trae esperanza y la idea de realizar nuevas actividades. Desde los últimos días del año anterior comenzamos a planear los propósitos, pero en ocasiones estos se van perdiendo conforme pasa el tiempo. Con estos consejos podrás lograr tus metas para el 2021 y no fallar en el camino.

Aunque no todos los propósitos de Año Nuevo son fáciles de realizar, debemos establecer bien las metas y no desistir al menor problema. De acuerdo con algunos especialistas, las metas que nos ponemos a inicio de año en su mayoría se dejan para finales de enero, así que para que no caigas en este error, te damos algunos tips fáciles de seguir.

Propósitos realistas

Lo mejor es establecer metas que realmente puedes cumplir, la clave está en analizar y no dejarse llevar las celebraciones y la felicidad del momento. Está bien soñar a lo grande, pero también se debe ser realista y preguntarse hasta dónde estamos dispuestos a llegar por lograr nuestros objetivos.

Poco a poco es mejor

Muchas personas tienden a abandonar sus propósitos porque sus objetivos son demasiados grandes y requieren de un gran esfuerzo y la acción de una sola vez. Lo mejor es alcanzar tus metas de forma progresiva, tomando pequeños pasos para que te vayas acostumbrando.

Un estudio publicado en 2012 en el Journal of Consumer Research encontró que las personas que tienen metas pequeñas suelen mantenerse motivas por mucho más tiempo.

Lo mejor es establecer metas que realmente puedes cumplir. Foto: Pexels

Acepta tus fallas

Claro que a nadie le gusta sentir que fracaso, pero no seas tan severo y acepta tus errores. Es importante saber que un plan de propósitos de Año Nuevo puede y, hasta debe incluir espacios para errores, de acuerdo con algunos especialistas. En un plan a largo plazo también se deben considerar las caídas, y eso no significa que lo abandones.

En vez de enfocarte en el error, ve el lado positivo, trata de alentarte con palabras positivas, y si fracasas, vuelve a intentarlo, ahora enfocándote en aquello en lo que fallaste.

Enfócate en todo el 2021

Uno de los errores que se comenten es querer dejar todo hasta el final. Cuida que tus metas sean establecidas para realizar en un proceso largo y permanente durante el año, y no busques cumplirlas antes de que termine el 2021 o en sólo unos meses, pues quizás te encuentres con obstáculos que podrían desanimarte.

Celebra tus éxitos

No tienes que esperar hasta que tu propósito se cumpla por completo para celebrar los pequeños avances, pues esa felicidad te ayudará a continuar en el camino de lograr tus metas. Por cada avance otórgate un premio o estímulo que te impulse a seguir y verás que es más fácil legar al final.