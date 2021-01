Doble cubrebocas, ¿qué tanto PROTEGE usar dos mascarillas al mismo tiempo?

En la calle es cada vez más común encontrar a personas con doble cubrebocas y es que el COVID-19 es una amenaza que aún asusta a propios y extraños; sin embargo, nació una duda genuina entre aquellos que utilizan dos mascarillas y quienes quieren empezar a utilizarlas, ¿realmente sirve?.

De acuerdo con una investigación The New York Times y la experta en transmisión de virus del IPN, Linsey Marr, si combinas varias capas (dependiendo del tipo) podría marcar una eficiencia "bastante alta" para bloquear la salida de los virus y su entrada a las vías respiratorias.

Aunque no todo son puntos buenos y es que existe una desventaja; "corremos el riesgo de que la respiración se dificulte demasiado”, la falta de respiración no pondría en riesgo la vida de la persona pues, no sería un bloqueo excesivo.

Diferentes estudios respaldan el uso del cubrebocas, te lo decimos por si a estas alturas aún no estás convencido del beneficio y al protección que tiene las mascarillas ante el COVID-19, y es que arrojaron que el uso generalizado de los cubrebocas adecuados puede detener las infecciones y las muertes a una escala impresionante.

Según contó Marr, al medio ya citado, los virus respiratorios como el del SARS-CoV-2 se mueven entre la gente en gotas de saliva y aerosol; es decir, el COVID-19 necesita un conductor (el enfermo) y el conducto (la saliva) para entrar a las vías respiratorias de otras personas. Los cubrebocas que cubren la nariz y la boca limitan esa invasión.

¿Sirve o NO el cubrebocas DOBLE?

De acuerdo con Marr, si utilizas dos cubrebocas el TRUCO está en que una sea de uso quirúrgico y otra de tela. Es decir, si utilizas mascarillas menos especializadas encima de otra, puedes obtener una protección comparable a la del N95 debido a que los de tela se ciña al rostro cuando los amoldas sobre las especializadas.

Aunque OJO, usar más de dos cubrebocas o poner varias capas de mascarillas que son muy buenas filtrando el aire, podrían terminar reduciendo los beneficios y a lo largo del tiempo dificultará mucho más una respiración normal.

La Universidad Johns Hopkins también lanzó una recomendación para The New York Times, ninguna mascarilla es perfecta, y "usar una no reemplaza otras medidas de salud pública" como la Sana Distancia y lavar las manos constantemente.

“Debemos ser honestos al reconocer que la mejor respuesta requiere intervenciones múltiples”, comentó Jennifer Nuzzo, experta en salud pública de la Universidad Johns Hopkins.