Moda: Leggings seguirán siendo tendencia en 2021; con estos looks no fallarás

Parece que los leggings llegaron para quedarse, aunque existen quienes no son partidarios de esta prenda, la realidad es que sigue sumando adeptos y cada día son más las chicas que los prefieren por comodidad y versatilidad, algo que los ha convertido en una tendencia de moda que seguirá en el 2021.

Los leggings, también conocidos como licras, mallas o mallones, son prendas que se caracterizan por ser elásticas y ajustadas. Muchas mujeres las prefieren a la mezclilla u otra ropa por ser cómodos y poder llevarlos con diferentes estilos, para el próximo año no será la excepción, y te traemos los looks más favorables para llevarlos.

Estilo deportivo

El look deportivo es el más relajado y desenfadado de los atuendos que podemos llevar con leggings, funcionan perfecto para después de ir al gimnasio o para un día de compras. Un tono oscuro de licras, combinado con playera y suéter holgado seguro te harán sentir bien y no fallarás en estilo.

El look deportivo es el más relajado y desenfadado. Foto: Pinterest

Look elegante

Algunos creen que los leggings no pueden formar parte de un look elegante, pero es falso. Para crear un atuendo así, los leggings en color negro serán los ideales. Los puedes combinar con tacones y una camisa o blusa que tenga mucho estilo y rematar el look con un saco o chaqueta abotonada.

Algunos creen que los leggings no pueden formar parte de un look elegante. Foto: Pinterest

Modo casual

La versión de polipiel o látex son una buena opción para hacerlos ver menos deportivos y más casuales. La combinación de negro con otro tono que contraste siempre te hará ganar en el estilo. Con un suéter holgado que vaya más abajo de la entrepierna y un calzado de color o animal print, tendrás el look casual ideal.

La versión de polipiel o látex son una buena opción para hacerlos ver menos deportivos. Foto: Pinterest

Para oficina

Luce los leggings en la oficina con un blazer y nadie podrá criticar tu estilo. Combina el atuendo con unos mocasines, tacones bajos o las clásicas zapatillas de bailarina y agrega un toque de estilo con una bufanda o pashmina para darle color y presencia.