Meghan Markle relata como sufrió un ABORTO mientras cargaba a su hijo Archie

Hace tan solo unas semanas se especuló que Megan Markle y su esposo, el Príncipe Harry podrían estar esperando a su segundo hijo, sin embargo, la propia actriz fue quien por medio de una extensa carta reveló que, efectivamente estaba embarazada pero lamentablemente perdió a su bebé.

Aunque fue a principios de noviembre que se rumoró un segundo embarazo, en realidad fue en el mes de julio, en pleno verano, cuando la actriz y el Príncipe se enfrentaban a uno de los momentos más difíciles de su vida.

Fue a través de la columna del diario The New York Times titulada “The Losses We Share” (Las pérdidas que compartimos) que la Duquesa de Sussex, Meghan Markle, reveló los detalles de cómo fue que perdió espontáneamente a su bebé.

Foto: Captura de pantalla The New York Times

Mientras cargaba a su hijo, perdía al segundo

La columna, fue escrita a modo como si fuera una carta, en donde Meghan se desahoga y comparte los duros momentos que atravesó y lo duro que fue saber que mientras sostenía en sus brazos a su hijo, dentro de ella algo terrible estaba pasando con su segundo bebé.

Todo parecía ser un día normal, y como cualquier ama de casa, Meghan preparó el desayuno y esa mañana de julio, comenzó a recoger lo que una noche antes no pudo, alimentó a sus perros, amarro su cabello en una coleta y se dispuso a atender a Archie a quien le cambiaría el pañal, pero luego de eso algo pasaría que hizo cambiar su vida, la de su esposo y la de su hijo de un momento a otro.

“Después de cambiarle el pañal, sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él en mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a los dos tranquilos, la alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien. Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo”. Escribió Meghan para The New York Times

Harry siempre a su lado

En aquella columna, Meghan además del trago amargo que pasó relata que su esposo, El Príncipe Harry siempre estuvo a su lado aunque ella sabía que él tenía el corazón roto por la pérdida de su bebé siempre hizo todo por “sostener los pedazos rotos del mío”.

Y es que luego de sentir ese enorme dolor y caer al piso mientras sostenía a su hijo Archie, la Duquesa de Sussex cuenta que terminó en un hospital y a su lado siempre estuvo su esposo quien no dejó de mostrarle su apoyo y amor incondicional cuando la tomó de la mano, un acto que tal vez es algo común entre las parejas pero que en ese momento les permitió a Meghan y Harry no desmoronarse.